"Реал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1

Большая часть первого тайма прошла при довольно заметном преимуществе "Манчестер Сити", но, несмотря на это, первыми открыли счёт хозяева - на 36-й минуте отличился полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор.

Этот удар стал первым для мадридцев по воротам Эдерсона. К этому моменту "Манчестер Сити" пробил шесть раз в сторону ворот и четыре раза - в створ.

После этого инициатива перешла к "Реалу", но удвоить своё преимущество хозяева не смогли, а вместо этого на 67-й минуте позволили бельгийцу Кевину Де Брёйне ударом из-за пределов штрафной восстановить равновесие на табло.

В оставшееся время команды потеряли интерес к воротам друг друга и до конца встречи счёт на табло так и не изменился.

Отметим, что для главного тренера испанской команды Карло Анчелотти это был 190-й матч за карьеру в Лиге чемпионов. 63-летний итальянец повторил рекорд турнира, принадлежащий сэру Алексу Фергюсону.

В следующем матче Анчелотти побьёт рекорд Фергюсона и станет абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов по матчам.

Ответная игра между "Реалом" и "Сити" пройдёт в Манчестере 17 мая.

В другом полуфинальном противостоянии, первая игра которого состоится 10 мая, сойдутся "Милан" и "Интер".

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.