Фото, видео ⟩ В Даугавпилсе возложение цветов проходит спокойно

Люди приходят возлагать цветы, многие крестятся и уходят. Учитывая, что к этому памятнику разрешено возлагать цветы (это захоронение), никаких провокаций не наблюдалось.

Видео: Возложение цветов

В Twitter появилась информация, что к месту возложения пришла группа людей, среди которых был человек в инвалидном кресле в ветровке с надписью "RUSSIA" и с российским гербом. Полиция остановила группу, люди из которой сказали, что "не видят проблемы". Тем не менее ветровку позднее действительно убрали.

Другой ситуация могла бы быть у места демонтированного в прошлом году советского памятника в сквере Славы, где запрещено возложение цветов. Однако, по наблюдениям журналистов, там по состоянию на 12:00 тоже все спокойно - полиция следит за ситуацией, проверяет документы у подозрительных прохожих. У места бывшего памятника расположены камеры видеонаблюдения.

Видео: Полиция в сквере Славы

Галерея: Возложение цветов к памятнику в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая

Возложение цветов к могилам и мемориалам жертв Второй мировой войны в Даугавпилсе поддержало местное самоуправление. В 10:00 оно началось у мемориала в парке Дубровина, а в 10:20 - у мемориала жертвам нацизма в Средней Погулянке.

Возложение цветов также планируется к месту захоронения красноармейцев на Гарнизонном кладбище, к памятной доске жертвам нацизма, которая установлена ​​на месте концлагеря "Шталаг", а также к месту упокоения красноармейцев на Братском кладбище на улице Брянскас, Братском кладбище в Гайке, кладбище жертв нацизма в Гайке и Братском кладбище на ул. 18 Ноября.