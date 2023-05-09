Фото, видео ⟩ В Даугавпилсе возложение цветов проходит спокойно

Сегодня, 9 мая, возложение цветов к мемориалу в парке Дубровина в Даугавпилсе проходит без происшествий, делится наблюдениями портал TVNET. В парке дежурят сотрудники Государственной и муниципальной полиции.
Люди приходят возлагать цветы, многие крестятся и уходят. Учитывая, что к этому памятнику разрешено возлагать цветы (это захоронение), никаких провокаций не наблюдалось.
Видео: Возложение цветов
В Twitter появилась информация, что к месту возложения пришла группа людей, среди которых был человек в инвалидном кресле в ветровке с надписью "RUSSIA" и с российским гербом. Полиция остановила группу, люди из которой сказали, что "не видят проблемы". Тем не менее ветровку позднее действительно убрали.
🇱🇻 #Daugavpils #Latvija - izmanto invalīdu, lai pārkāpt likumu. https://t.co/BE8kECO9rk— BreakingLV (@breakinglv) May 9, 2023
Другой ситуация могла бы быть у места демонтированного в прошлом году советского памятника в сквере Славы, где запрещено возложение цветов. Однако, по наблюдениям журналистов, там по состоянию на 12:00 тоже все спокойно - полиция следит за ситуацией, проверяет документы у подозрительных прохожих. У места бывшего памятника расположены камеры видеонаблюдения.
Видео: Полиция в сквере Славы
Галерея: Возложение цветов к памятнику в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая
Возложение цветов к могилам и мемориалам жертв Второй мировой войны в Даугавпилсе поддержало местное самоуправление. В 10:00 оно началось у мемориала в парке Дубровина, а в 10:20 - у мемориала жертвам нацизма в Средней Погулянке.
Возложение цветов также планируется к месту захоронения красноармейцев на Гарнизонном кладбище, к памятной доске жертвам нацизма, которая установлена на месте концлагеря "Шталаг", а также к месту упокоения красноармейцев на Братском кладбище на улице Брянскас, Братском кладбище в Гайке, кладбище жертв нацизма в Гайке и Братском кладбище на ул. 18 Ноября.
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