Объявлен состав сборной Латвии на ЧМ-2023 по хоккею

Капитаном сборной Латвии станет Каспар Даугавиньш, для которого предстоящий чемпионат мира станет 11-м в карьере и пятым - с капитанской повязкой. В активе нападающего 61 матч на чемпионатах мира, в которых он отметился 16 голами и 18 результативными передачами.

Напомним, Даугавиньш объявил о завершении карьеры в сборной после Олимпийских игр в Пекине в прошлом году, но весной изменил своё решение и присоединился к сборной.

Состав сборной Латвии на ЧМ-2023:

Вратари: Ивар Пунненов ("Лозанна", Швейцария), Густав Давис Григалс ("Милуоки Эдмиралс", АХЛ), Кристерс Гудлевскис ("МоДо", Швеция), Артур Шилов ("Абботсфорд Кэнакс", АХЛ).

Защитники: Увис Балинскис ("Били Тигржи", Чехия), Кристап Зиле, Ральф Фрейбергс, Янис Якс (все - "Верва Литвинов", Чехия), Кристофер Биндулис ("Мотор", Чехия), Карлис Чуксте ("Оцеларжи", Чехия), Арвилс Бергманис (Аляскинский университет в Фэрбенксе, NCAA), Роберт Мамчицс ("Нове Замки", Словакия), Микс Туманов ("РоКи", Финляндия), Оскар Цибульскис ("Рытиржи Кладно", Чехия).

Нападающие: Каспар Даугавиньш ("Изерлон Рустерс", Германия), Оскар Батня ("Юкурит ", Финляндия), Данс Лочмелис ("Лулео", Швеция), Микс Индрашис ("Швеннингер Уайлд Уингз", Германия), Ренарс Крастенбергс (АИК, Швеция), Мартиньш Дзиеркалс ("Мотор", Чехия), Рихард Букартс ("Клагенфурт", Австрия), Роналд Кениньш ("Лозанна", Швейцария), Томс Андерсонс ("Ла-Шо-де-Фон", Швейцария), Родриго Аболс ("Эребру", Швеция), Роберт Букартс ("Витковице", Чехия), Андрис Джериньш ("Хернинг Блю Фокс", Дания), Денис Смирнов ("Серветт", Швейцария), Харальд Эгле ("Лангенталь", Швейцария), Георг Головков ("Сёдертелье", Швеция), Рудольф Балцерс ("Сиракьюз Кранч", АХЛ).

В тренерском штабе Витолиньшу будет помогать многолетний нападающий сборной Латвии Лаурис Дарзиньш, Артур Ирбе (тренер вратарей), Артис Аболс, Петтери Нуммелин и Раймонд Вилкойтс.

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в одной группе с Канадой, Чехией, Словакией, Швейцарией, Норвегией, Казахстаном и Словенией.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая.