Суп с лапшой, пение в ночном клубе и паралич отца. Путь к вершине Сунисы Ли

2019 год принёс семье Ли не только счастливые моменты - за два дня до отъезда на турнир отец Сунисы Джон Ли попал в больницу из-за падения с дерева, его парализовало ниже груди. "Когда отец лежал в больнице, я думала, что он скоро умрёт, поэтому не хотела ехать на национальные соревнования. Но он сказал мне идти, поскольку действительно хотел, чтобы я поехала. Так я и сделала", - вспоминала Ли в интервью New York Times.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике 2019 года Ли заняла второе место после Байлз в финале вольных упражнений и третье место в финале на брусьях после действующей чемпионки мира Нины Дервал из Бельгии и чемпионки мира 2015 года Дарьи Спиридоновой.

В командном финале чемпионата мира Суниса Ли соревновалась на брусьях, бревне и в вольных упражнениях и помогла США выиграть золотую медаль. В финале на брусьях она завоевала бронзовую медаль.

У Сунисы есть три сводных брата и сестры. Родители не всегда могли позволить себе приехать на соревнования будущей чемпионки, но они делали всё возможное, чтобы помочь девочке.