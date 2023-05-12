Суп с лапшой, пение в ночном клубе и паралич отца. Путь к вершине Сунисы Ли

Об американской гимнастке Сунисе Ли начали говорить в 2019 году, когда она стала чемпионкой мира в командном первенстве, а также серебряным призёром того же чемпионата в вольных упражнениях и бронзовым призёром на разновысоких брусьях. Однако по-настоящему звезда Сунисы зажглась два года спустя на Олимпиаде в Токио.
Суниса Ли родилась 9 марта 2003 года в Миннесоте. По происхождению девушка является представительницей этнической группы хмонги, её мать иммигрировала в США из Лаоса.
Спортсменка до сих пор живёт и тренируется в Сент-Поле, где в шесть лет начала заниматься гимнастикой в Литл-Канаде.
В 2019 году на чемпионате США Ли участвовала во всех четырёх дисциплинах в первый день соревнований и заняла второе место в многоборье после Симоны Байлз и первое место на брусьях. На второй день соревнований она выиграла серебряную медаль в многоборье, уступив лишь Байлз. Она также выиграла золотую медаль на брусьях, опередив Морган Херд и Байлз, и бронзовую медаль на брусьях после Байлз и Джейд Кэри.
В результате Суниса Ли стала членом национальной сборной на чемпионате мира 2019 года в Штутгарте вместе с Симоной Байлз, Карой Икер, Микейлой Скиннер, Джейд Кэри и Грейс Маккаллум.
2019 год принёс семье Ли не только счастливые моменты - за два дня до отъезда на турнир отец Сунисы Джон Ли попал в больницу из-за падения с дерева, его парализовало ниже груди. "Когда отец лежал в больнице, я думала, что он скоро умрёт, поэтому не хотела ехать на национальные соревнования. Но он сказал мне идти, поскольку действительно хотел, чтобы я поехала. Так я и сделала", - вспоминала Ли в интервью New York Times.
На чемпионате мира по спортивной гимнастике 2019 года Ли заняла второе место после Байлз в финале вольных упражнений и третье место в финале на брусьях после действующей чемпионки мира Нины Дервал из Бельгии и чемпионки мира 2015 года Дарьи Спиридоновой.
В командном финале чемпионата мира Суниса Ли соревновалась на брусьях, бревне и в вольных упражнениях и помогла США выиграть золотую медаль. В финале на брусьях она завоевала бронзовую медаль.
У Сунисы есть три сводных брата и сестры. Родители не всегда могли позволить себе приехать на соревнования будущей чемпионки, но они делали всё возможное, чтобы помочь девочке.
Её отец проводил сбор средств в местном баре или ночном клубе. Иногда туда приходила и Суни, которая пела для публики и раздавала автографы. Бывало, что семья просто у себя дома готовила огромную порцию супа с лапшой и просила сделать пожертвование в обмен на тарелку.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесли на год, а к параличу отца добавилась смерть родных дяди и тёти гимнастки из-за ковида. Двухмесячная реабилитация после перелома левой ноги и травмы ахилла тоже не добавляла позитива, но, несмотря на все трудности, Ли постепенно набирала форму.
На Олимпиаде в Токио все ожидали очередного доминирования легендарной Симоны Байлз, но в начале командного финала Симона сошла с дистанции, сославшись на психологические проблемы. Гимнастка не выступила и в личном многоборье, но без золота сборная США всё же не осталась - 18-летняя Суниса Ли стала олимпийской чемпионкой в личном многоборье, а также завоевала серебро в командном многоборье.
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