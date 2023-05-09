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ВИДЕО ⟩ Мерзликин попрощался с Кивлениексом, сделав новое тату

rus.tvnet.lv
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Элвис Мерзликин
Элвис Мерзликин Фото: Ekrānšāviņš no video

Латвийский хоккейный вратарь Элвис Мерзликин опубликовал в своём аккаунте в Instagram видео, в котором показал татуировку в честь своего трагически погибшего друга Матиса Кивлениекса.

Напомним, Матис Кивлениекс трагически погиб 4 июля 2021 года, когда в него попала неудачно выпущенная пиротехническая ракета.

Трагедия произошла в американском городе Нови, штат Мичиган, на свадьбе дочери тренера вратарей команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Мэнни Легаси.

Мерзликин не раз называл Кивлениекса своим младшим братом, не скрывая в интервью, что смерть друга глубоко травмировала его психологически.

Однако сейчас Мерзликин в сопроводительном тексте поста в Instagram заявил, что пришло время попрощаться.

"С болью, которую я испытал во время создания этой татуировки, я отпускаю тебя, мой брат. Ты был одним из моих лучших друзей, но теперь пришло время жить и любить свою жизнь. Я тебя люблю", - написал Мерзликин.

Этой весной Мерзликин решил не помогать сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира, чтобы как следует подготовиться к следующему сезону НХЛ и оправдать ожидания клуба "Коламбус Блю Джекетс".

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