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Поиски семилетней Юстине: полиция проверяет различные версии

rus.tvnet.lv/LETA
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Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Государственная полиция с привлечением дополнительных сил во вторник продолжает поиски семилетней Юстине, пропавшей в Роговке Резекненского края, но пока безрезультатно, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления полиции Ласма Курсите.

Поиски продолжаются в районе, где пропала девочка.

Курсите сообщила, что рассматриваются различные версии пропажи Юстине, но основная версия заключается в том, что девочка ушла сама или заблудилась.

Девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая. У нее имеются проблемы со здоровьем, она не говорит.

Полиция напоминает, что Юстине была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черную обувь. Ее рост 124 сантиметра, волосы светлые до плеч. Госполиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке, звонить по телефонам 67 006 734 или 110.

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