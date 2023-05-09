Поиски семилетней Юстине: полиция проверяет различные версии

Поиски продолжаются в районе, где пропала девочка.

Курсите сообщила, что рассматриваются различные версии пропажи Юстине, но основная версия заключается в том, что девочка ушла сама или заблудилась.

Девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая. У нее имеются проблемы со здоровьем, она не говорит.

Полиция напоминает, что Юстине была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черную обувь. Ее рост 124 сантиметра, волосы светлые до плеч. Госполиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке, звонить по телефонам 67 006 734 или 110.