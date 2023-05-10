Относительно "тихое 9 мая": какие настроения в Латвии?

Одной центральной точки сбора на 9 мая в Латвии в этом году не было. После демонтажа памятника в парке в Пардаугаве желающие почтить павших во Второй мировой войне возлагали цветы преимущественно в местах захоронения, где это делать не воспрещалось. Несмотря на относительно "тихое 9 мая" для Латвии, день закончился салютами в разных микрорайонах Риги, за сутки - 26 задержанных, 38 административных дел и четыре уголовных.