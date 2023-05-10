Относительно "тихое 9 мая": какие настроения в Латвии?

Одной центральной точки сбора на 9 мая в Латвии в этом году не было. После демонтажа памятника в парке в Пардаугаве желающие почтить павших во Второй мировой войне возлагали цветы преимущественно в местах захоронения, где это делать не воспрещалось. Несмотря на относительно "тихое 9 мая" для Латвии, день закончился салютами в разных микрорайонах Риги, за сутки - 26 задержанных, 38 административных дел и четыре уголовных.
Как демонтаж памятника в Пардаугаве повлиял на "традиции 9 мая" в Латвии? Сплотило ли это общество? Упал ли запрос на "победобесие" или "тихое 9 мая" - лишь иллюзия нормализации болезненных тем? Обо всем этом - сегодня в эфире "Кто вам платит?".
Гости эфира:
- Дмитрий Орешкин - политолог;
- Арнис Кактиньш - социолог, глава Центра исследований SKDS.
Начало прямого эфира в 18:00!
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