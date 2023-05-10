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Относительно "тихое 9 мая": какие настроения в Латвии?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Глава Центра исследований SKDS Арнис Кактиньш и политолог Дмитрий Орешкин в эфире "Кто вам платит?" о настроениях вокруг 9 мая в Латвии
Глава Центра исследований SKDS Арнис Кактиньш и политолог Дмитрий Орешкин в эфире "Кто вам платит?" о настроениях вокруг 9 мая в Латвии Фото: LETA/TVNET kolāža

Одной центральной точки сбора на 9 мая в Латвии в этом году не было. После демонтажа памятника в парке в Пардаугаве желающие почтить павших во Второй мировой войне возлагали цветы преимущественно в местах захоронения, где это делать не воспрещалось. Несмотря на относительно "тихое 9 мая" для Латвии, день закончился салютами в разных микрорайонах Риги, за сутки - 26 задержанных, 38 административных дел и четыре уголовных.

Как демонтаж памятника в Пардаугаве повлиял на "традиции 9 мая" в Латвии? Сплотило ли это общество? Упал ли запрос на "победобесие" или "тихое 9 мая" - лишь иллюзия нормализации болезненных тем? Обо всем этом - сегодня в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Дмитрий Орешкин - политолог;
  • Арнис Кактиньш - социолог, глава Центра исследований SKDS.

Начало прямого эфира в 18:00!

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