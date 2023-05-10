Умер легендарный вратарь, участник пяти чемпионатов мира

Причина смерти экс‑голкипера не называется.

Карбахаль - первый в истории футболист, принявший участие в пяти чемпионатах мира. Мексиканец был в составе национальной команды на ЧМ-1950 в Бразилии, ЧМ-1954 в Швейцарии, ЧМ-1958 в Швеции, ЧМ-1962 в Чили, а также на ЧМ-1966 в Англии.

В 1998 году его достижение повторил Лотар Маттеус, впоследствии - Рафаэль Маркес, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Андрес Гуардадо.

Карбахаль провёл за национальную команду 48 матчей. На клубном уровне большую часть карьеры он провёл в "Леоне", с которым становился чемпионом и обладателем Кубка страны.

Он награждён Золотой медалью ФИФА за заслуги перед футболом.