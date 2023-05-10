Умер легендарный вратарь, участник пяти чемпионатов мира

Бывший голкипер сборной Мексики по футболу Антонио Карбахаль ушёл из жизни в возрасте 93 лет, сообщает пресс‑служба национальной команды.
Причина смерти экс‑голкипера не называется.
Карбахаль - первый в истории футболист, принявший участие в пяти чемпионатах мира. Мексиканец был в составе национальной команды на ЧМ-1950 в Бразилии, ЧМ-1954 в Швейцарии, ЧМ-1958 в Швеции, ЧМ-1962 в Чили, а также на ЧМ-1966 в Англии.
В 1998 году его достижение повторил Лотар Маттеус, впоследствии - Рафаэль Маркес, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Андрес Гуардадо.
Карбахаль провёл за национальную команду 48 матчей. На клубном уровне большую часть карьеры он провёл в "Леоне", с которым становился чемпионом и обладателем Кубка страны.
Он награждён Золотой медалью ФИФА за заслуги перед футболом.
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