"Интер" обыграл "Милан", забив два гола за три минуты

Милан - Интер 0:2

Футболисты "Интера" нанесли поражение "Милану" в первой игре полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

Оба гола "Интер" забил уже к 11-й минуте встречи. Сначала на 8-й минуте отличился босниец Эдин Джеко, который эффектно замкнул передачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу, а три минуты спустя Генрих Мхитарян ворвался в штрафную и пробил точно в угол. Отметим, что 34-летний Мхитарян стал первым армянином, который забил гол на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.

В оставшееся время команды создали ещё ряд голевых моментов, но результат на табло не изменился.

Ответная игра между этими командами состоится 16 мая.

Напомним, что в другой полуфинальной паре встречаются мадридский "Реал" и "Манчестер Сити". Первая игра в Мадриде между этими клубами закончилась со счётом 1:1.

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.