ВИДЕО ⟩ 30 лет назад Ульяна Семёнова была включена в Зал славы баскетбола

10 мая 1993 года Семёнова как первая представительница баскетбола Латвии и первая европейская баскетболистка была торжественно включена в Зал славы баскетбола в Спрингфилде. Во время церемонии Семёнова обратилась к собравшимся на латышском языке.

Семёнова в 1999 году также была включена в аналогичный Зал женского баскетбола, созданный в штате Теннесси, а в 2007 году - в Зал Славы международной федерации баскетбола в Испании (FIBA).

"Спасибо всем, кто помнит меня, заботится, думает и посылает добрые пожелания. Так приятно чувствовать, что тебя не забыли", - цитирует легенду латвийского баскетбола LBS.

Фото: basket.lv