ВИДЕО ⟩ 30 лет назад Ульяна Семёнова была включена в Зал славы баскетбола

Ровно 30 лет назад легендарная Ульяна Семёнова стала первой латвийкой, которую внесли в Зал славы баскетбола в Спрингфилде (США), сообщает Латвийский баскетбольный союз (LBS).
10 мая 1993 года Семёнова как первая представительница баскетбола Латвии и первая европейская баскетболистка была торжественно включена в Зал славы баскетбола в Спрингфилде. Во время церемонии Семёнова обратилась к собравшимся на латышском языке.
Семёнова в 1999 году также была включена в аналогичный Зал женского баскетбола, созданный в штате Теннесси, а в 2007 году - в Зал Славы международной федерации баскетбола в Испании (FIBA).
"Спасибо всем, кто помнит меня, заботится, думает и посылает добрые пожелания. Так приятно чувствовать, что тебя не забыли", - цитирует легенду латвийского баскетбола LBS.
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