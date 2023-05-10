Ср, 10.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

ВИДЕО ⟩ 30 лет назад Ульяна Семёнова была включена в Зал славы баскетбола

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ульяна Семёнова
Ульяна Семёнова Фото: basket.lv

Ровно 30 лет назад легендарная Ульяна Семёнова стала первой латвийкой, которую внесли в Зал славы баскетбола в Спрингфилде (США), сообщает Латвийский баскетбольный союз (LBS).

10 мая 1993 года Семёнова как первая представительница баскетбола Латвии и первая европейская баскетболистка была торжественно включена в Зал славы баскетбола в Спрингфилде. Во время церемонии Семёнова обратилась к собравшимся на латышском языке.

Семёнова в 1999 году также была включена в аналогичный Зал женского баскетбола, созданный в штате Теннесси, а в 2007 году - в Зал Славы международной федерации баскетбола в Испании (FIBA).

"Спасибо всем, кто помнит меня, заботится, думает и посылает добрые пожелания. Так приятно чувствовать, что тебя не забыли", - цитирует легенду латвийского баскетбола LBS.

Фото: basket.lv

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх