Ср, 10.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

На границе Латвии и Беларуси случился пожар; возможно, виноваты мигранты

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Граница между Латвией и Беларусью
Граница между Латвией и Беларусью Фото: VAS «Valsts nekustamie īpašumi» Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļa

Во вторник, 9 мая, возле латвийской границы на белорусской стороне произошло возгорание на территории в несколько гектаров, предположительно, вызванное действиями нелегальных мигрантов, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции заместитель начальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис.

Указанная территория фактически не заселена, поэтому погранохрана предполагает, что причиной пожара могли стать "нелегалы", которые ежедневно массово пытаются проникнуть в Латвию, но их отправляют обратно в Беларусь.

Заметив возгорание, погранохрана вызвала Государственную пожарно-спасательную службу, которая с латвийской стороны обеспечила автоцистерну для тушения пожара на случай, если бы пламя достигло латвийской стороны.

"Есть высокий риск, что такие действия могут быть осуществлены и на нашей стороне. Умышленно или нет - это другой вопрос", - подчеркнул Рускулис.

Во вторник было предотвращено 35 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы, сообщила Государственная погранохрана.

В этом году в общей сложности предотвращено 2623 попытки незаконного пересечения границы, а 177 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было предотвращено 5286 раз, а 217 человек смогли пересечь границу по гуманитарным причинам.

С приближением лета риски нелегальной иммиграции на границе с Беларусью, скорее всего, возрастут, заявил ранее начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх