На границе Латвии и Беларуси случился пожар; возможно, виноваты мигранты

Указанная территория фактически не заселена, поэтому погранохрана предполагает, что причиной пожара могли стать "нелегалы", которые ежедневно массово пытаются проникнуть в Латвию, но их отправляют обратно в Беларусь.

Заметив возгорание, погранохрана вызвала Государственную пожарно-спасательную службу, которая с латвийской стороны обеспечила автоцистерну для тушения пожара на случай, если бы пламя достигло латвийской стороны.

"Есть высокий риск, что такие действия могут быть осуществлены и на нашей стороне. Умышленно или нет - это другой вопрос", - подчеркнул Рускулис.

Во вторник было предотвращено 35 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы, сообщила Государственная погранохрана.

В этом году в общей сложности предотвращено 2623 попытки незаконного пересечения границы, а 177 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было предотвращено 5286 раз, а 217 человек смогли пересечь границу по гуманитарным причинам.

С приближением лета риски нелегальной иммиграции на границе с Беларусью, скорее всего, возрастут, заявил ранее начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс.