В Азербайджане тренер насмерть забил семилетнего ребёнка

Победитель Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата Европы и Европейских игр азербайджанский самбист Мехман Халилов, который параллельно тренирует на родине детей, забил до смерти семилетнего подопечного во время тренировки.

Избиение мальчика попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как Халилов избивает юного спортсмена, таскает его за волосы, пинает ногами, переворачивает вниз головой и трясёт.

В итоге семилетний ребёнок получил перелом шеи и был доставлен в детскую больницу, где скончался. При этом на видео попали издевательства и над другими детьми. Инцидент произошёл в азербайджанском городе Сумгаит.

Как сообщают азербайджанские СМИ, против тренера было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего по неосторожности". Халилов был задержан, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

28-летний Халилов - бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года и Европейских игр 2019 года, обладатель Кубка мира 2018 года. В 2015 году он представлял Азербайджан на чемпионате мира по самбо в Касабланке в весовой категории до 57 килограммов.