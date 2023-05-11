Фото ⟩ Букмекеры обновили прогнозы "Евровидения"

Ее и ранее считали единоличным претендентом на триумф. Согласно информации на официальной странице конкурса, певица Loreen с 8 мая "выросла" на 6%, и сейчас вероятность ее победы оценивается в 45%. Второй идет Финляндия, у которой шансы - 21%, что на 3% меньше, чем 8 мая.

Сообщается, что Украина поднялась с четвертого на третье место, поменявшись строчками с Францией, и сейчас ее шансы на победу - 8%.

Испания так и осталась на пятом месте, а Израиль обошел Норвегию.

Напомним, 9 мая в финал прошли 10 стран: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

К сожалению, коллектив из Латвии Sudden Lights с песней Aijā не смог квалифицироваться. Кстати, букмекеры не давали положительных прогнозов на выход Латвии в финал. В Сети композицию группы и вовсе назвали "неформатом".



Второй полуфинал пройдет 11 мая, где выступят еще 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино поборются за оставшиеся 10 мест в финале.



В гранд-финале, который состоится 13 мая, примут участие в том числе страны-основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна - победительница прошлогоднего конкурса.

"Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену ранее открыли король Чарльз III и королева-консорт Камилла.

Галерея: Первый полуфинал конкурса "Евровидение"