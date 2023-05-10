Фото ⟩ Полиция обнаружила под Ропажи наркофабрику

Точное количество и состав изъятых веществ станут известны только после получения результатов полной экспертизы. Кроме того, сотрудники полиции изъяли производственное оборудование, в том числе различные колбы, охлаждающий аппарат.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 253.1 Уголовного кодекса и части первой статьи 255 - за самовольное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или передачу наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта или за незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ в составе организованной группы или в крупном размере, а также за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или передачу оборудования, устройств, предметов, материалов или веществ, предназначенных для несанкционированного производства наркотических средств или психотропных веществ.

В ходе следствия полиция продолжит выяснять обстоятельства произошедшего, в том числе, как давно действует этот незаконный производственный объект, где закупались вещества для производства наркотиков и каким образом происходил сбыт продукции.

29 апреля к мужчине 1983 года рождения и женщине 1986 года рождения была применена мера пресечения - заключение под стражу.

Метадон - один из старейших антагонистов опиатов, который используется во всем мире для лечения опиоидной зависимости уже с 1960-х годов. Лечение больных опиоидной зависимостью метадоном в Латвии началось в 1996 году в Риге.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.