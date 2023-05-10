Фото ⟩ Полиция обнаружила под Ропажи наркофабрику

В конце апреля на территории одной из автомастерских в Ропажском крае полиция ликвидировала нелегальную лабораторию по производству метадона, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции. Сотрудники полиции восточного участка рижского региона при проведении оперативных мероприятий обнаружили, что на частной территории в Ропажском крае могут производиться наркотики или психотропные вещества.
Полицейские в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили, что на частной территории в Ропажском районе вероятно, изготавливаются наркотические или психотропные вещества.
27 апреля сотрудники полиции обыскали территорию указанного автосервиса, расположенного рядом с частным домом, где обнаружили лабораторию наркотических веществ. По данному адресу сотрудники правоохранительных органов задержали женщину 1986 года рождения и мужчину 1983 года рождения по подозрению в совершении указанного преступления.
Галерея: Полиция обнаружила в Ропажском крае наркофабрику
Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако ни один из задержанных ранее не попадал в поле зрения полиции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Производство было замаскировано, устроено в отдельном помещении, недоступном для посетителей автосервиса. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли более 100 контейнеров с химическими веществами, предназначенными для изготовления наркотических и психотропных веществ.
Всего было изъято около одной тонны кристаллического вещества. При первичной экспертизе наркотических веществ в пробах был обнаружен промежуточный продукт изометадона и метадона. Также было изъято 2500 литров жидких химикатов.
Точное количество и состав изъятых веществ станут известны только после получения результатов полной экспертизы. Кроме того, сотрудники полиции изъяли производственное оборудование, в том числе различные колбы, охлаждающий аппарат.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 253.1 Уголовного кодекса и части первой статьи 255 - за самовольное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или передачу наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта или за незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ в составе организованной группы или в крупном размере, а также за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или передачу оборудования, устройств, предметов, материалов или веществ, предназначенных для несанкционированного производства наркотических средств или психотропных веществ.
В ходе следствия полиция продолжит выяснять обстоятельства произошедшего, в том числе, как давно действует этот незаконный производственный объект, где закупались вещества для производства наркотиков и каким образом происходил сбыт продукции.
29 апреля к мужчине 1983 года рождения и женщине 1986 года рождения была применена мера пресечения - заключение под стражу.
Метадон - один из старейших антагонистов опиатов, который используется во всем мире для лечения опиоидной зависимости уже с 1960-х годов. Лечение больных опиоидной зависимостью метадоном в Латвии началось в 1996 году в Риге.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!