Мошенники рассылают смс и электронные письма от имени Latvija.lv

Для получения данных доступа к банковским счетам жителей мошенники рассылают призыв перейти по ссылке, после чего требуется ввести данные интернет-банкинга, в том числе подтвердить с помощью кода PIN2 заранее подготовленный исходящий платеж.

Полиция призывает жителей внимательно целиком прочитывать всю ссылку и не реагировать на такой запрос, а также не разглашать личную информацию: ни при каких обстоятельствах не подтверждать исходящие платежи с помощью PIN1 или PIN2.

Кроме того, в полиции напоминают, что столкнуться с поддельными ссылками можно даже при ежедневном использовании важных и привычных сервисов. Данный род мошенничества - так называемый фишинг - это форма атаки, при которой преступники пытаются обманом заставить жителей сделать что-то, что может им навредить, например, перейти по ссылке, раскрыть свой пароль, подтвердить исходящий платеж или открыть зараженное вложение, что позволит преступникам получить личную информацию.

В случае, если со счета были похищены деньги, следует как можно скорее уведомить об этом свой банк, а затем обратиться в ближайшее отделение Государственной полиции или отправить заявление в электронном виде. Через мобильное приложение Mana drošība ("Моя безопасность") также можно отправить полиции информацию о риске подозрительных действий в интернет-среде.

🚨 Valsts policija brīdina: novērojama jauna pikšķerēšanas tendence, kad krāpnieki, izmantojot vietnes @PortalsLV vārdu, izsūta paziņojumus īsziņu un e-pastu veidā par it kā nesamaksātu sodu un aicinājumus ierasties tiesā.

👉🏼Plašāk lasiet:https://t.co/3vHjvbW4XQ pic.twitter.com/hh6taLIW44 — Valsts policija (@Valsts_policija) May 10, 2023