Суд оставил под стражей прокремлевского активиста Жгуна

Решение суда апелляционной инстанции обжалованию не подлежит, но по истечении определенного срока подозреваемые имеют право повторно просить пересмотра обоснованности меры пресечения.

Ранее Рижский городской суд запросу Службы государственной безопасности (VDD) применил к Жгуну меру пресечения - содержание под стражей.

VDD ранее подтвердила, что провела в Риге санкционированные судом процессуальные действия в рамках начатого ранее уголовного процесса, но не предоставила подробной информации о сути обвинения.

По данным Firmas.lv, Жгун состоит в обществе "Родина", которое в свое время хотело организовать 9 мая в Риге "Русский марш", а также в обществе "Прибалтийский казачий круг". В 2014 году программа Латвийского телевидения De facto сообщала, что внимание VDD привлек "Прибалтийский казачий круг", тесно связанный с поддерживаемой правительством России организацией "Союз казачьих войск России и зарубежья".

Согласно данным агентства LЕТА, в 2015 году вступил в силу приговор, вынесенный Алуксненским районным судом трем лицам, в том числе Жгуну, занимавшимся поиском ценностей в Асарских захоронениях в Алуксненском крае. Тогда суд приговорил виновных к принудительным работам.