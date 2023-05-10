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В четверг в Латвии потеплеет еще сильнее

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: sergei kochetov/Shutterstock

В четверг, 11 мая, в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, воздух станет на один-два градуса теплее, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, местами - переменная. Без осадков. Будет дуть легкий ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +1...+9 градусов. Днем потеплеет до +18...+22 градусов, местами на побережье будет не теплее +15 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается незначительная облачность, без осадков. При слабом ветре температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригороде - до +3...+8 градусов. Днем температура воздуха достигнет +21 градуса.

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