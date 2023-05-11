Шесть игроков российских клубов вошли в составы сборных на ЧМ-2023

Отметим, что вечером 10 мая последние сборные опубликовали предварительные составы на чемпионат мира - 2023, который пройдёт в Риге и Тампере.

В составы 16 команд-участниц чемпионата мира попали шесть хоккеистов, выступающих в российских клубах.

Пятеро из них включены в расширенный состав национальной команды Казахстана: Валерий Орехов ("Адмирал", КХЛ), Дмитрий Бреус ("Чайка", МХЛ), Роман Старченко ("Спартак", КХЛ), Евгений Рымарев (АКМ, ВХЛ) и Максим Мусоров ("Химик", ВХЛ). Ещё один игрок попал в заявку сборной Словении - Ян Дрозг ("Амур", КХЛ).

Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в предварительных составах представляют 14 игроков. Помимо упомянутых Дрозга, Орехова и Старченко ещё 11 хоккеистов привлечены в сборную Казахстана из "Барыса".

Добавим, что представительство российских клубов и КХЛ ещё может сократиться, поскольку в заявку казахстанцев войдёт 25 игроков, а сейчас в составе 28 человек.

Год назад в заявках на чемпионат мира 2022 года числился 21 игрок из российских клубов в составе семи сборных, а КХЛ представляли 36 хоккеистов.