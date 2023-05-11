В Вецмилгрависе пропала 12-летняя девочка; полиция просит о помощи

Стражи порядка разыскивают без вести пропавшую Полину 2011 года рождения, которая в среду в 21 час вышла из дома по улице Калнгалес и до сих пор не вернулась

Приметы девочки: худощавая, светлые волосы до плеч. Была одета в синюю куртку, синие джинсы, на ногах - белые кроссовки Adidas.

Полиция просит осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67 086 000 или 110.