В Ригу прибыли шесть кораблей НАТО

В четверг, 11 мая, в Рижский пассажирский порт прибыла многонациональная группа в составе шести кораблей НАТО, созданная в этот день 50 лет назад, сообщает агентство LETA.
Сформированная полвека назад группа кораблей первоначально называлась Постоянным военно-морским каналом. Сегодня она известна как 1-я постоянная морская противоминная группа НАТО.
Упомянутая группа является одной из четырех постоянных военно-морских группировок НАТО, входящих в состав морских компонентов Сил реагирования НАТО. Они действуют как силы немедленного реагирования, способные к немедленным операциям в любом месте в мирное и кризисное время, и предоставляют Североатлантическому союзу информацию о ситуации на море и в портах в зоне интересов НАТО. Корабли группы демонстрируют присутствие НАТО в море, что имеет решающее значение для безопасности альянса.
Как следует из названия группы, корабли специально оборудованы для очистки судоходных путей и районов рыболовства от мин и других типов взрывоопасных предметов, оставшихся со времен предыдущих мировых войн. Расчистка судоходных путей снижает риски для судов и их экипажей, в том числе коммерческих, связанные с незапланированным взрывом взрывоопасных предметов, способствует очистке окружающей среды и предотвращению рисков загрязнения.
Группа способна обеспечить доступ к морским путям и открыть их во время войны, если это необходимо, если страны будут использовать мины для закрытия портов, каналов и морских путей.
В группу кораблей входят суда из Норвегии, Эстонии, Германии, Франции и Бельгии.
В субботу, 13 мая, с 12 до 15 часов жители смогут посетить открытую пристань на улице Экспорта, 3А.
На мероприятии с пристани можно будет ознакомиться с оборудованием кораблей и встретить членов экипажа. Корабли для осмотра открыты не будут.
В мероприятии с военной техникой также примут участие Национальные вооруженные силы, Боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, Группа интеграции сил НАТО, а также американские солдаты, дислоцированные в Лиелварде, и представители испанского подразделения ПВО.
В июне 2017 года ВМС Латвии впервые приняли под командование 1-ю постоянную морскую противоминную группу НАТО, обеспечив не только работу штаба корабельной группы НАТО, но и участие латвийского штабного корабля Virsaitis в группе. Также в 2022 году Virsaitis принимал участие в составе этой группы в качестве штабного корабля.
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