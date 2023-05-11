В Ригу прибыли шесть кораблей НАТО

Сформированная полвека назад группа кораблей первоначально называлась Постоянным военно-морским каналом. Сегодня она известна как 1-я постоянная морская противоминная группа НАТО.

Упомянутая группа является одной из четырех постоянных военно-морских группировок НАТО, входящих в состав морских компонентов Сил реагирования НАТО. Они действуют как силы немедленного реагирования, способные к немедленным операциям в любом месте в мирное и кризисное время, и предоставляют Североатлантическому союзу информацию о ситуации на море и в портах в зоне интересов НАТО. Корабли группы демонстрируют присутствие НАТО в море, что имеет решающее значение для безопасности альянса.

Как следует из названия группы, корабли специально оборудованы для очистки судоходных путей и районов рыболовства от мин и других типов взрывоопасных предметов, оставшихся со времен предыдущих мировых войн. Расчистка судоходных путей снижает риски для судов и их экипажей, в том числе коммерческих, связанные с незапланированным взрывом взрывоопасных предметов, способствует очистке окружающей среды и предотвращению рисков загрязнения.