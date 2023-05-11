В Польше из-за насилия в семье умер 8-летний мальчик. Премьер предлагает восстановить смертную казнь

"Что это за мир, в котором за насилие над ребенком сажают в тюрьму на меньший срок, чем за мошенничество? Вот почему я лично поддерживаю восстановление смертной казни для самых жестоких преступников!", - написал Моравецкий в Facebook в среду, 10 мая.

Премьер неоднократно выражал такое мнение, на этот раз - в связи со смертью восьмилетнего мальчика после насилия в семье.

Этот случай потряс всю Польшу.

Восьмилетний Камиль из Ченстохова в понедельник скончался от полученных травм в больнице. Он был госпитализирован в начале апреля с ожогами головы, тела и конечностей, а также несколькими переломами.

Подозреваемым в насилии является отчим мальчика. Он и мать ребенка были задержаны.

По информации польских СМИ, как школа, так и социальная служба, которая связывалсь с семьей, не заметила опасности, грозившей ребенку.

"Наказание должно быть суровым, сдерживающим и соразмерным преступлению!" - заявил Моравецкий, добавив, что только чудовище может что-то такое сделать ребенку.