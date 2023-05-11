Полиция разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Дарью

Рижский Латгальский участок Государственной полиции разыскивает без вести пропавшую Дарью Ванькову 2009 года рождения. 10 мая в 8 часов утра родители доставили ее в школу по улице Огрес в Риге, но, когда они приехали за ней в 14:00, ее там не было. Девочка, возможно, может находиться в округе Origo.