Полиция разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Дарью

Рижский Латгальский участок Государственной полиции разыскивает без вести пропавшую Дарью Ванькову 2009 года рождения. 10 мая в 8 часов утра родители доставили ее в школу по улице Огрес в Риге, но, когда они приехали за ней в 14:00, ее там не было. Девочка, возможно, может находиться в округе Origo.
Приметы: рост 148 см, худощавая, каштановые волосы до плеч с зелеными перьями.
Была одета в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки, с собой была серая тканевая наплечная сумка.
Полиция просит осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто знает ее возможное месторасположение, позвонив по номеру 110!
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