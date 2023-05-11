Премьер Финляндии Санна Марин разводится с мужем

Санна Марин и Маркус Фото: Скриншот

Санна Марин и ее муж Маркус Ряйккёнен решили расстаться и развестись. Марин говорит, что они по-прежнему остаются лучшими друзьями и любящими родителями своего ребенка - 5-летней дочери - и будут продолжать проводить время вместе как семья.

"Мы благодарны за 19 лет, проведенных вместе, и за нашу дорогую дочь. Мы останемся лучшими друзьями", - написала пара в одинаковых сторис в Instagram. Они добавили: "Мы вместе прожили молодость, вместе начали взрослую жизнь и вместе стали родителями нашей дочери".

Марин и Ряйккёнен поженились чуть меньше трех лет назад, в начале августа 2020 года. Свадьбу отпраздновали в резиденции Кесяранта. Пара познакомилась, когда им было по 18 лет. Марин и Ряйккёнен были вместе около 19 лет.