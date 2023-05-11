США впервые передали Украине активы российского олигарха

Около 5,4 млн долларов США (4,9 млн евро), конфискованные у российского олигарха Константина Малофеева, будут переданы в Государственный департамент США, чтобы использовать их "для возмещения убытков, вызванных несправедливой войной России", заявил Гарланд.

Обвинения в нарушении санкций против Малофеева, заработавшего свое состояние в банковской сфере, сфере телекоммуникаций и СМИ, были выдвинуты уже в апреле 2022 года - он финансировал россиян, которые способствовали сепаратистским настроениям в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году.

США сообщили, что Малофеев является главным источником финансирования пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

США переняли контроль над активами Малофеева в размере 5,4 млн долларов, из которых большую часть составляют вклады в банке Денвера Sunflower Bank. Ранее стало известно, что в прошлом году Малофеев пытался перечислить их перед замораживанием средств.

"Хотя это первый случай отправки Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", - цитирует Reuters заявление Гарланда.

США дали распоряжение арестовать имущество нескольких российских магнатов, связанных с действиями России в 2014 и 2022 годах.