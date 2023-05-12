Оскароносную актрису Сьюзан Сарандон арестовали. Что случилось?

76-летняя голливудская актриса Сьюзан Сарандон (Susan Sarandon) арестована на акции протеста у Капитолия штата Нью-Йорк, на которой присутствующие выступали за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов, получающих чаевые, пишет "Фокус" со ссылкой на News Channel 13.
Сьюзан Сарандон оказалась в числе восьми активистов движения "Единая справедливая заработная плата", которых арестовали.
Дело в том, что законодатели штата Нью-Йорк готовятся увеличить минимальную заработную плату до 17 долларов в час, но работники ресторанов исключены из этого нового закона. Из-за этого возникли акции протеста.
В Twitter стали появляться ролики с протеста.
Известно, что активисты попытались развесить большой розовый транспарант в вестибюле, прежде чем их арестовали за хулиганство. После оформления всех документов и выдачи предписаний всех арестованных отпустили.
СМИ сообщают, что в последний раз, когда штат Нью-Йорк повышал минимальную заработную плату в 2016 году до 15 долларов, в отчете утверждалось, что зарплата работников, получающих чаевые, упала на 25%.
Ранее Сьюзан Сарандон выступила на митинге, где отметила, насколько важны эти работники: "Они очень, очень важны, и к ним нужно относиться с достоинством".
Также Сарандон поддержала забастовку Гильдии сценаристов Америки.
Кстати, это не первый ее арест. В июне 2018 года актрису задержали во время протестов "Женщины не подчиняются" в Вашингтоне, округ Колумбия. Тогда с другими активистами она выступила против иммиграционной политики президента Дональда Трампа.
Сьюзан Сарандон - обладательница "Оскара". Среди ее самых известных работ - фильмы "Тельма и Луиза", "Клиент", "Иствикские ведьмы", "Мачеха", "Ноэль", "Давайте потанцуем", "Любовь и сигареты", "Зачарованная", "Уолл-стрит: Деньги не спят", "Облачный атлас".
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