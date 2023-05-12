Оскароносную актрису Сьюзан Сарандон арестовали. Что случилось?

Сьюзан Сарандон оказалась в числе восьми активистов движения "Единая справедливая заработная плата", которых арестовали.

Дело в том, что законодатели штата Нью-Йорк готовятся увеличить минимальную заработную плату до 17 долларов в час, но работники ресторанов исключены из этого нового закона. Из-за этого возникли акции протеста.

В Twitter стали появляться ролики с протеста.

Известно, что активисты попытались развесить большой розовый транспарант в вестибюле, прежде чем их арестовали за хулиганство. После оформления всех документов и выдачи предписаний всех арестованных отпустили.

СМИ сообщают, что в последний раз, когда штат Нью-Йорк повышал минимальную заработную плату в 2016 году до 15 долларов, в отчете утверждалось, что зарплата работников, получающих чаевые, упала на 25%.

Ранее Сьюзан Сарандон выступила на митинге, где отметила, насколько важны эти работники: "Они очень, очень важны, и к ним нужно относиться с достоинством".

Также Сарандон поддержала забастовку Гильдии сценаристов Америки.

Кстати, это не первый ее арест. В июне 2018 года актрису задержали во время протестов "Женщины не подчиняются" в Вашингтоне, округ Колумбия. Тогда с другими активистами она выступила против иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

Сьюзан Сарандон - обладательница "Оскара". Среди ее самых известных работ - фильмы "Тельма и Луиза", "Клиент", "Иствикские ведьмы", "Мачеха", "Ноэль", "Давайте потанцуем", "Любовь и сигареты", "Зачарованная", "Уолл-стрит: Деньги не спят", "Облачный атлас".