Видео ⟩ Imagine Dragons сняли клип в Украине

В клипе Imagine Dragons на песню Crushed из альбома Mercury — Acts 1 & 2 (2022) показана история 14-летнего Саши из Николаевской области, который потерял дом и пять месяцев прятался от российских оккупантов.

"Здесь ничего не осталось. Саше удалось выжить под постоянными обстрелами: он укрывался в бомбоубежище. Его соседи погибли. Дом разрушен. Это лишь одна из тысяч историй. Саша и его семья потеряли все, но, как и многие другие, они надеются восстановить свой дом", - говорится в клипе.



Напомним, группа Imagine Dragons с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину и помогает собирать деньги на гуманитарную помощь.



Видео: Imagine Dragons - Crushed