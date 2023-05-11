Видео ⟩ Imagine Dragons сняли клип в Украине

Американская поп-рок-группа Imagine Dragons сняла клип в Украине.
В клипе Imagine Dragons на песню Crushed из альбома Mercury — Acts 1 & 2 (2022) показана история 14-летнего Саши из Николаевской области, который потерял дом и пять месяцев прятался от российских оккупантов.
По словам солиста Imagine Dragons Дэна Рейнольдса, семья Саши до сих пор живет без света, пишет "Медуза".
"Здесь ничего не осталось. Саше удалось выжить под постоянными обстрелами: он укрывался в бомбоубежище. Его соседи погибли. Дом разрушен. Это лишь одна из тысяч историй. Саша и его семья потеряли все, но, как и многие другие, они надеются восстановить свой дом", - говорится в клипе.
Напомним, группа Imagine Dragons с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину и помогает собирать деньги на гуманитарную помощь.
Видео: Imagine Dragons - Crushed
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