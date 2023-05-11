Дело Алексеева за деятельность imhoclub.lv продолжится в сентябре

Рассмотрение уголовного дела, по которому трое лиц - гражданин Латвии и двое неграждан - обвиняются в действиях против суверенитета Латвии, Курземский окружной суд в Вентспилсе планирует продолжить 5 сентября в 10:00, сообщили в суде.
Агентству LETA стало известно, что гражданин Латвии, активист Юрий Алексеев и неграждане Дмитрий Сустретов и Петр Погородный обвиняются по делу о деятельности сайта imhoclub.lv.
Прокуратура сообщила агентству LETA, что по инициативе двух обвиняемых был начат проект, в рамках которого было основано общество и разработан веб-сайт, создание, развитие и обслуживание которого финансировалось фондами, находящимися в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации. Как уже сообщалось, это сайт imhoclub.lv.
Прокуратура считает, что истинной целью веб-сайта было осуществление мер информационного воздействия в информационном пространстве Латвии, а именно создание контента конкретного веб-сайта, связанного с распространением пропаганды и дезинформации, с целью помочь России укрепить свое влияние в Латвии.
В период с 2016 по 2018 год обвиняемые в составе организованной группы обеспечивали развитие проекта, привлечение финансирования, налаживали контакты с российским руководством и должностными лицами фондов. Содержание веб-сайта создавалось обвиняемыми в соответствии с руководящими принципами, установленными вышеупомянутыми фондами.
За эти действия каждый участник организованной группы получал вознаграждение от созданных в рамках проекта легальных фондов и обществ, которые получили финансирование в размере примерно 150 000 евро от некоего российского фонда. В период с 2016 по 2018 год обвиняемые разместили на сайте не менее 1016 публикаций с целью достижения желаемого влияния российских госструктур на информационное пространство Латвии, поясняют в прокуратуре.
Одно из вышеупомянутых лиц также обвиняется в публичном прославлении и оправдании совершенного СССР преступления против человечности - депортации.
Ранее сообщалось, что Алексеев упоминается в публичных сводках Службы государственной безопасности (VDD) как прокремлевский или пророссийский политический активист.
Уголовный процесс был начат 17 октября 2018 года, а 23 ноября были задержаны три человека, кроме того, VDD провела обыск на объектах, связанных с задержанными.
По другому делу Пардаугавский суд города Риги приговорил Алексеева к двум годам лишения свободы, а также к пробационному надзору сроком в один год за разжигание ненависти, хранение запрещенных боеприпасов к огнестрельному оружию, а также распространение детской порнографии. Рассмотрев апелляционную жалобу, Рижский окружной суд постановил приговорить Алексеева к одному году и одному месяцу лишения свободы. Приговор еще может быть обжалован в Верховном суде.
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