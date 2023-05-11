Дело Алексеева за деятельность imhoclub.lv продолжится в сентябре

Агентству LETA стало известно, что гражданин Латвии, активист Юрий Алексеев и неграждане Дмитрий Сустретов и Петр Погородный обвиняются по делу о деятельности сайта imhoclub.lv.

Прокуратура сообщила агентству LETA, что по инициативе двух обвиняемых был начат проект, в рамках которого было основано общество и разработан веб-сайт, создание, развитие и обслуживание которого финансировалось фондами, находящимися в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации. Как уже сообщалось, это сайт imhoclub.lv.

Прокуратура считает, что истинной целью веб-сайта было осуществление мер информационного воздействия в информационном пространстве Латвии, а именно создание контента конкретного веб-сайта, связанного с распространением пропаганды и дезинформации, с целью помочь России укрепить свое влияние в Латвии.

В период с 2016 по 2018 год обвиняемые в составе организованной группы обеспечивали развитие проекта, привлечение финансирования, налаживали контакты с российским руководством и должностными лицами фондов. Содержание веб-сайта создавалось обвиняемыми в соответствии с руководящими принципами, установленными вышеупомянутыми фондами.