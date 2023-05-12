Этот день настал! Сборная Латвии начинает ЧМ-2023 матчем против Канады

Уже сегодня, 12 мая, стартует 86-й чемпионат мира по хоккею, который одновременно пройдёт в Риге и финском Тампере. В первый день турнира сборная Латвии сыграет с командой Канады, которая является действующим вице-чемпионом мира. Матч начнётся в 20:20, а за ходом игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.
Также за ходом турнира, новостями с чемпионата мира, календарём игр, турнирными таблицами и результатами матчей вы можете следить в разделе ХОККЕЙ-2023.
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Рига принимает чемпионат мира в третий раз - первый был в 2006 году, второй - в 2021 году. Если в первые два раза Латвия принимала весь турнир, то в этом году в Риге запланированы матчи группы "В", а также два четвертьфинальных поединка. Матчи группы "А", два четвертьфинала и матчи за медали пройдут в Тампере.
- Группа А: Финляндия, США, Швеция, Австрия, Германия, Дания, Франция, Венгрия.
- Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.
В первый день турнира Латвия сыграет с Канадой. Обе сборные также встречались в стартовом поединке ЧМ-2021, когда неожиданно победу одержали наши хоккеисты (2:0). Кстати, это был первый и пока единственный случай, когда Латвия обыграла Канаду на официальных турнирах (чемпионате мира или Олимпийских играх). До этого было зафиксировано 11 побед канадской сборной и одна ничья.
Самая большая звезда сборной Канады на предстоящем турнире - Тайлер Тоффоли, лидер нападения команды "Калгари Флэймз", который набрал 73 очка (34 гола и 39 передач) в 82 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне.
Также в составе есть 18-летний Адам Фантилли, который, по прогнозам, будет вторым номером на драфте новичков НХЛ этим летом. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA) в этом сезоне в составе Мичиганского университета - 65 очков (30+35) в 36 играх.
В день открытия чемпионата перед матчем Латвия - Канада в "Арене Рига" также состоится поединок между сборными Словакии и Чехии (начало в 16:20). Во второй группе, матчи которой пройдут в Тампере, в первый день турнира Финляндия сразится с США, а Швеция скрестит клюшки с Германией.
Ожидается, что "Арена Рига" во время матча Латвия - Канада будет заполнена до отказа, а вот на матч Латвии и Словакии в субботу в продаже ещё есть достаточно много билетов.
Капитаном сборной Латвии на домашнем чемпионате мира станет опытный нападающий Каспар Даугавиньш, а его ассистентами станут Родриго Аболс и Роберт Букартс.
Это будет 12-й чемпионат мира в карьере Андриса Джериньша, Роналд Кениньш и Каспар Даугавиньш сыграют свой 11-й турнир, а Микс Индрашис и Роберт Букартс - десятый. Томс Андерсонс и Данс Лочмелис впервые участвуют в чемпионате мира.
Самыми возрастными игроками нашей команды являются Даугавиньш, Джериньш и Оскар Цибульскис, родившиеся в 1988 году (в этом году им исполняется 35 лет). Самый юный игрок - Лочмелис, родившийся в 2004 году (19 лет).
По данным Elite Prospects, у игроков сборной Латвии больше всего опыта участия в чемпионатах мира - в общей сложности 685 игр. На втором месте по опыту матчей на мировых первенствах - сборная Дании, игроки которой сыграли в общей сложности 604 матча. Швейцарцы занимают третье место с 497 играми.
Наименьший опыт выступлений на чемпионатах мира - у игроков сборной Канады, на счету которых всего 25 игр. У сборной США - 60 матчей, у представителей сборной Венгрии - 77.
Чемпионат мира 2023 года продлится до 28 мая.
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