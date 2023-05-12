Этот день настал! Сборная Латвии начинает ЧМ-2023 матчем против Канады

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Рига принимает чемпионат мира в третий раз - первый был в 2006 году, второй - в 2021 году. Если в первые два раза Латвия принимала весь турнир, то в этом году в Риге запланированы матчи группы "В", а также два четвертьфинальных поединка. Матчи группы "А", два четвертьфинала и матчи за медали пройдут в Тампере.

Группа А : Финляндия, США, Швеция, Австрия, Германия, Дания, Франция, Венгрия.

: Финляндия, США, Швеция, Австрия, Германия, Дания, Франция, Венгрия. Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.