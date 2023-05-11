Пиленс: не вижу никаких причин снимать свою кандидатуру

Действующий президент Эгил Левитс объявил в среду, что все же принял решение не баллотироваться на второй срок на посту президента. В своем заявлении он также призвал Пиленса, которого поддерживает партнер по коалиции, действовать аналогичным образом.

Пиленс сообщил Латвийскому радио, что предложил встретиться всем фракциям Сейма, начиная с "Нового Единства" как самой крупной фракции.

Как сообщалось, действующий президент Эгил Левитс - заявил, что не станет баллотироваться на второй срок.

Ранее политики "Нового Единства" заявляли, что хотели бы, чтобы три коалиционные партии согласовали единого кандидата на пост президента, но до сих пор это им не удалось.

До четверга на пост президента официально был заявлен один кандидат - Улдис Пиленс от "Объединенного списка". Однако 11 мая своего кандидата назвала партия "Прогрессивные" - это Элина Пинто.

В свою очередь, "Новое Единство" выдвинуло на пост президента министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

Подача кандидатур завершается в субботу, а выборы президента состоятся в последний день мая.