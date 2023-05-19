Надие Надим - уникальная футболистка-врач, которая бежала из родной страны

Вряд ли вы слышали о Надие Надим, если не следите за женским футболом. Пора исправить это недоразумение, тем более что история этой девушки действительно уникальна и нуждается в экранизации.
История Надие - это рассказ о невероятной силе и целеустремлённости, который достоин фильма или книги. Собственно, книга уже есть.
35-летняя Надие родилась в Афганистане в семье бывшего афганского генерала Рабани Надима и его жены Хамиды из города Герат. Надие было девять лет, когда её отец был замучен и казнён талибами. Так, Надие и её четыре сестры остались на попечении одной лишь матери.
Жизнь семьи сильно изменилась. Местные законы ставили перед матерью-одиночкой большие барьеры, в том числе запрет на любую работу и сопровождение дочерей. По сути, девочкам запретили учиться, ведь сами они добраться до садика и школы также не имели права.
Отдушиной для Надие был футбол, в который её успел научить играть отец. Девочка частенько гоняла мяч в саду, но жизнь в Афганистане становилась невыносимой, поэтому вся семья решила бежать из страны.
"Даже не знаю, что было бы, если бы мы не уехали. Скорее всего, нас не было бы в живых. Мама с пятью дочками… Трудно выжить в Афганистане в таком положении", - вспоминала Надие.
Мать-одиночка подделала паспорта и вместе с дочерьми незаконно пересекла границу с Пакистаном, чтобы долететь до Италии и оттуда добраться на фургоне до знакомых из Лондона. План был выполнен, но не на сто процентов - вместо столицы Великобритании они оказались в датском Рандерсе.
Как только семья Надим прибыла во временный пункт для беженцев, охранник, работавший там, отдал Надие свою еду - молоко, тосты и банан. Она назвала этот момент главным в своей жизни.
"Это было лучшее, что кто-либо когда-либо делал для меня. Этот акт доброты остался со мной на всю жизнь. Он оказал огромное влияние на меня как на человека и заставил понять: это то, что я хочу делать для других", - рассказывала Надие в своём выступлении на площадке TED Talks.
Футбол стал главным видом спорта для неё, её сестёр, а также всех детей в приюте для беженцев. Там Надие играла в свой любимый футбол не только с девочками, но и с мальчиками. Подобное не сразу укладывалось в голове девчонки из Афганистана.
Со временем Надие начала заниматься в футбольной школе и определилась с позицией на поле, став нападающей. Девушка поиграла за молодёжные команды "Олборга" и "Виборга", получила дебютный профессиональный контракт в "Совбаккене".
По достижении 18 лет она попросила датское гражданство, и спустя два года Надие его выдали. Она стала первой натурализованной футболисткой в истории сборной Дании. Надие отблагодарила свою новую родину тем, что стала лидером национальной команды и выиграла две медали - бронзу Евро-2013 и серебро Евро-2017.
На клубном уровне у Надие тоже успешная карьера - выступления за "Манчестер Сити", "ПСЖ", американские "Скай Блу", "Портленд" и "Расинг" из Кентукки, где она играет по сей день.
Параллельно с профессиональной карьерой футболистки девушка каким-то образом умудрилась пройти обучение и освоить профессию реконструктивного хирурга, пройдя практику в Университете Орхуса.
"Однажды я поехала ассистировать на операцию на почках сразу после матча. В операционной я испытываю тот же прилив адреналина, как после забитого мяча! Стою и думаю: Боже мой, я смотрю внутрь чьего-то живота", - говорила Надим.
Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что футболистка-врач знает 11 языков - датский, английский, немецкий, персидский, шведский, норвежский, дари, урду, хинди, арабский и французский.
Надие часто приезжает в лагеря для беженцев, чтобы пообщаться с детьми и рассказать им про то, как благодаря спорту можно выбраться из сложных обстоятельств.
У Надим есть ещё один чемпионский титул - в 2019 году ЮНЕСКО присвоило ей почётное звание чемпиона ЮНЕСКО по образованию девочек и женщин, признав её вклад в просветительскую деятельность и в развитие спорта.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!