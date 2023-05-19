Надие Надим - уникальная футболистка-врач, которая бежала из родной страны

Мать-одиночка подделала паспорта и вместе с дочерьми незаконно пересекла границу с Пакистаном, чтобы долететь до Италии и оттуда добраться на фургоне до знакомых из Лондона. План был выполнен, но не на сто процентов - вместо столицы Великобритании они оказались в датском Рандерсе.

Как только семья Надим прибыла во временный пункт для беженцев, охранник, работавший там, отдал Надие свою еду - молоко, тосты и банан. Она назвала этот момент главным в своей жизни.

"Это было лучшее, что кто-либо когда-либо делал для меня. Этот акт доброты остался со мной на всю жизнь. Он оказал огромное влияние на меня как на человека и заставил понять: это то, что я хочу делать для других", - рассказывала Надие в своём выступлении на площадке TED Talks.

Футбол стал главным видом спорта для неё, её сестёр, а также всех детей в приюте для беженцев. Там Надие играла в свой любимый футбол не только с девочками, но и с мальчиками. Подобное не сразу укладывалось в голове девчонки из Афганистана.