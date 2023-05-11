В транзите через Россию "пропали" товары ЕС на стоимость в миллиард евро

Товары из Европейского союза (ЕС) стоимостью более миллиарда евро "исчезли", пока их перевозили транзитом через Россию получателям в Армении, Казахстане и Кыргызстане, в четверг сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на информацию из открытых источников.
Речь идет о так называемых товарах двойного применения, экспорт которых в Россию запрещают санкции.
Случайным образом проверив экспорт в два миллиарда экспортов из ЕС, констатировано, что только половина товаров достигла конечных получателей, а остальные товары остались в России.
Газета подчеркивает, что речь идет о товарах двойного применения, которые могут быть использованы как для гражданских, так и для военных целей.
Как считают западные должностные лица, этот поток теневой торговли помог российскому авторитарному лидеру Владимиру Путину спасти народное хозяйство в условиях войны.
В публикации указано, что эти товары могли быть ввезены из ЕС в Россию прямым путем, под утверждением, что их перевезут через Россию транзитом.
России санкции удалось обойти, с помощью агентов, посредников и поставщиков, в таможенных декларациях ЕС указывая недостоверные конечные цели.
В результате Россия сохранила доступ к таким важным товарам, как компоненты самолета, оптическое оборудование и газовые турбины.
В соответствии с данными об импорте товаров нескольких категорий, в том числе газовых турбин, паяльников и радиооборудования, практически ни один из этих товаров в этих категориях, отправленных из ЕС, не достигла конечной цели, указывает газета.
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