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"Евровидение-2023" онлайн вместе с RUS TVNET: болеем за Литву и Эстонию!

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Алика Милова (Эстония), Моника Линките (Литва), Let 3 (Хорватия), Käärijä (Финляндия)
Алика Милова (Эстония), Моника Линките (Литва), Let 3 (Хорватия), Käärijä (Финляндия) Фото: Eurovision/Ebu/Scanpix/ коллаж RUS TVNET

13 мая в 22:00 в Ливерпуле стартует финал 67-го международного конкурса "Евровидение", в котором примут участие 26 стран. Хотя Латвии в этом году не удалось в него попасть, RUS TVNET предлагает присоединиться к текстовой трансляции и поболеть за Эстонию и Литву!

Напомним, "Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле, но под флагом победившей в прошлом году Украины, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Из-за вопросов безопасности в Украине было невозможно проведение конкурса, а потому его у себя приняла страна, которая заняла второе место - Великобритания.

13 мая в финале конкурса примут участие 26 стран:

Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Украина, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

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