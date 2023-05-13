"Евровидение-2023" с RUS TVNET: болеем за Литву и Эстонию вместе!

Напомним, "Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле, но под флагом победившей в прошлом году Украины, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Из-за вопросов безопасности в Украине было невозможно проведение конкурса, а потому его у себя приняла страна, которая заняла второе место - Великобритания.