Сколько иностранных болельщиков посетит чемпионат мира в Риге?

В Риге пройдут матчи подгруппы "B" и два четвертьфинальных поединка. Всего до 25 мая в столице будет сыграно 30 хоккейных матчей. Матчи группы "А", два четвертьфинала, оба полуфинала и матчи за медали пройдут в финском городе Тампере.

Рига встречает любителей хоккея тематическим оформлением городской среды, посвящённым чемпионату мира. Улицы города украшены символикой турнира, а также сооружениями и большими трибунами с флагами стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

В городе можно также встретить Спайки - фигурки главного талисмана чемпионата. Пассажиров по улицам Риги перевозит трамвай We live the game ("Мы живём игрой"), оформленный в айдентике чемпионата мира по хоккею, курсирующий по маршруту Югла - Иманта.

За хоккейным чемпионатом также можно будет следить в официальной фан-зоне, которая будет располагаться на улице Сканстес, 21, на территории "Арены Рига". Вход в фан-зону разрешён без билетов на матчи.

"Такое масштабное спортивное мероприятие для города и наших предпринимателей означает также значительный экономический рост, а также распространение имени Риги и Латвии в мире", - говорит мэр Риги Мартиньш Стакис.

Чтобы иностранные болельщики могли познакомиться с Ригой в свободное от игр время, подготовлен путеводитель для посетителей чемпионата мира по хоккею.

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в одной группе с Канадой, Чехией, Словакией, Швейцарией, Норвегией, Казахстаном и Словенией.

В пятницу, 12 мая, в своём первом матче на турнире подопечные Харийса Витолиньша сыграют против Канады.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая.