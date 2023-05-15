Фото ⟩ Победы и пожелания жителей Кенгарагса: от биотуалетов до культурного квартала

Биотуалеты на променаде, цветочные клумбы в парке, новый культурный квартал и зона отдыха в сердце Кенгарагса - это те небольшие победы, которыми могут гордиться жители этого района.
"В Кенгарагсе очень активные жители", - отмечает координатор Рижской думы (РД) Мария Красовска. Именно благодаря их предложениям и жалобам в РД, этот столичный район начинает преображаться. При этом районные общества и РД призывают жителей проявлять больше инициативы и участвовать в жизни своего района, так как только общими силами можно добиться желаемых перемен.
Забота о районе
С 1 мая 2021 года в Риге работает Центр жителей районов РД. Он был создан путем реорганизации Центра приема посетителей РД, чтобы укрепить сотрудничество с жителями районов и неправительственными организациями.
Сейчас в Риге работает семь пунктов Центра жителей районов.
Для каждого Центра была создана Facebook-группа, чтобы жителям было удобнее напрямую связываться с координаторами пунктов или писать в группе свои жалобы и предложения. Контакты всех пунктов и ссылки на группы указаны здесь.
RUS TVNET поговорил с координатором "пункта Московского форштадта" Марией Красовской. К территории этого пункта относятся Дарзциемс, Дарзини, Кенгарагс, Московский форштадт, Плявниеки, Румбула, Шкиротава, Старый город.
Она рассказала, как именно жители рижских районов сотрудничают с РД и заботятся о развитии своего района.
Так, сразу после создания Центра районов жителей в 2021 году начали появляться и районные общества. Это общественные организации, созданные жителями, которым небезразлична судьба своего района. Вступить в эти общества может каждый. По данным РД, сейчас в Риге 58 районных обществ. Группы большинства этих обществ можно также найти в Facebook.
Подробные контакты всех районных обществ можно найти здесь.
Мария рассказывает, что жители Кенгарагса и ближайших районов всегда очень активно обращаются к ней со своими предложениями или жалобами.
"Они молодцы, они очень заботятся о своем районе", - говорит она.
По ее словам, жителей района среди прочего очень волнует благоустройство Кенгарагского променада у Даугавы, к слову, одного самых живописных мест этого района, так как предложений и запросов относительно променада она получает не мало.
В целом, благодаря активности жителей в этом районе, за два года существования Центра жителей районов РД, было проделано много работы для развития Кенгарагса и других ближайших районов.
Мария Красовска привела сразу несколько примеров успешного сотрудничества РД с жителями. Например, в мае прошлого года, жители просили установить красивые цветочные композиции в бетонных клумбах на променаде возле Даугавы.
"Rīgas meži приехали в течение двух недель и сделали очень красивую композицию",- вспоминает она.
Судя по постам в Facebook-группе "Кенгарагс", Красовска, вероятно, имела в виду, бетонные клумбы возле променада, которые в группе несколько раз упоминали жители и обращались к РД с просьбой посадить там цветы.
Позже в комментариях к этому посту, другой житель района отметил, что цветы в клумбах все-таки посадили.
Также жители района писали жалобы о состоянии парковки для автомобилей возле пляжа "Румбула" на променаде в Кенгарагсе.
"Стоянка была в относительно плохом состоянии, там были ямы. По запросу жителей, Департамент жилья и окружающей среды РД благоустроил и привел в порядок эту стоянку. Это было достаточно оперативно - в течение месяца", - рассказывает координатор РД.
"Жители также просили дополнительные биотуалеты на променаде в прошлом году. Но поскольку само планирование бюджета происходит на год и закупка уже была произведена, на тот момент не могли установить там эти туалеты. Но они будут установлены в этом году", - отмечает Красовска, рассказывая о жалобах и предложениях рижан.
По наблюдениям RUS TVNET на 13 мая, на променаде возле парковки у пляжа "Румбула" установлены пять биотуалетов. Жители также просили установить биотуалеты возле усадьбы Мазюмправас, пока там не установлен ни один. Расстояние между этими местами примерно 700 м.
Также после опроса рижан, который провел Центр жителей районов, в этом году сразу в нескольких районах будут установлены бесплатные питьевые краны, в том числе в Кенгарагсе и Плявниеках. Установкой кранов занимается предприятие Rīgas ūdens.
"Один кран с питьевой водой появится на променаде в Кенгарагсе, а другой в березовой роще в Плявниеках", - уточняет координатор РД.
Новые краны с бесплатной питьевой водой также будут установлены в следующих местах - в сквере Браса, в парке Гризинькалнс, в парке Зиемельблазма, в парке Эбельмуйжа, на площади Земитана, около пляжа в Вецаки, около тропы на пляж в Даугавгриве и на спортивной площадке Имантской средней школы.
Представитель РД рассказала RUS TVNET, что в Кенгарагсе на улице Вишкю скоро появится новая зона отдыха.
Ремонтные работы начнутся уже на этой неделе. Новая зона отдыха будет расположена между Рижским детским садом №225, Рижским дошкольным образовательным учреждением Dzintariņš и Рижским детским садиком № 97.
В новой зоне отдыха будут игровые и спортивные зоны для детей разного возраста, песочницы и специальная площадка с качелями. Также будет обустроена площадка для физических упражнений для пожилых людей и теннисный стол. Планируется установить гамаки, скамейки и столы для пикника.
Стоимость благоустройства зоны отдыха на улице Вишкю составит примерно 430 000 евро, сообщили в Рижской думе.
Культурное развитие
Предложения и вопросы рижан связаны не только с развитием нынешней инфраструктуры, но и с культурными мероприятиями.
"Многие жители спрашивали, почему все праздники проводятся в основном в центре Риги. В прошлом году мы попробовали организовать праздник в Московском форштадте, организовали 18 маленьких мероприятий на променаде. Это был такой пробный год", - рассказывает Красовска.
Судя по объявлениям и постам в Facebook-группе пункта Московского форштадта, в Кенгарагсе и соседних районах действительно проводились различные мероприятия для местных жителей. Например, вечер кино на открытом воздухе, различные праздники, концерты и другие мероприятия.
В этом году также планируется организовывать различные мероприятия для рижан.
Не все так гладко
Несмотря на то, что координаторы РД активно сотрудничают с жителями и в районах появляются все новые удобства для рижан, не все предложения и жалобы рассматриваются и решаются в быстрые сроки, а представители районов с небольшим количеством жителей чувствуют себя обделенными.
Так, например, председатель Общества развития Румбулы Артис Силиньш рассказал RUS TVNET, что район не получает от РД достаточной поддержки, что связано с небольшим количеством населения здесь.
"Наша проблема в том, что у нас очень мало жителей - из них очень многие просто снимают квартиры и не хотят вмешиваться в жизнь района. Мы сотрудничаем с думой, но из-за того, что нас мало, нет поддержки в развитии нашего района. Очень часто нам просто не отвечают. Такое чувство, что всем все равно", - говорит он.
Силиньш отметил, что с координатором РД Марией Красовской у общества хорошая коммуникация, но чаще всего стоит вопрос финансирования.
"Мы можем хотеть много, но когда стоит выбор между нами или, например, Кенгарагсом, где значительно больше жителей, как вы думаете, куда они направят деньги?" - делится он.
"Мы чувствуем себя обделенными", - добавляет представитель районного общества Румбулы.
Он считает, что проблема в том, что Румбула недостаточно населена, поэтому о развитии этого района Рижская дума не так беспокоится, как о развитии соседних более крупных районов: "Району необходимы огромные инвестиции: дороги, вода, канализации, этого ничего здесь нет".
Общество чаще сотрудничает с районными обществами Кенгарагса и Дарзини, так как таким образом можно добиться более эффективного результата.
"Нам ясно, что тут чуть ли на государственном уровне должны приниматься решения, чтобы сделать из Румбулы то же самое, что сделали, например, с районом Сканстес", - отмечает Силиньш.
Из положительного опыта работы с Рижской думой он упоминает велодорожку, которая будет проходить из Старой Риги до Дарзини. В данный момент, проект находится в стадии развития и, возможно, в 2024 году ее начнут строить.
"Мы надеемся, что это будет один из шагов, когда люди смогут увидеть, что Рига не заканчивается на Кенгарагсе, есть еще и Дарзини", - объясняет представитель района.
Также общество в сотрудничестве с районным обществом Кенгарагса и Обществом рижской Мазъюмправы активно борются за признание усадьбы Мазюмправас культурным местом.
Так, например, этим летом там появится новый культурный квартал. Эту идею в РД подало Общество развития Румбулы совместно с Обществом рижской Мазьюправы, которое и будет реализовать этот проект.
Усадьбу Мазюмправас в разговоре с RUS TVNET упомянул и председатель районного общества "Другой Кенгарагс" Евгений Милованов.
Он отмечает, что одна из проблем заключается в том, что нет нормальной асфальтированной дороги, по которой можно подъехать к этому историческому и живописному месту. Сама усадьба расположена у променада, там оборудованы места для пикника, есть скамейки и большая парковка для машин.
"Там полностью разбитая дорога, нет тротуара, люди ходят по грунтовке. Мы подавали проект в Рижскую думу, чтобы этот участок дороги покрыли качественным асфальтом и сделали дорожку для пешеходов. Пока мы это финансирование не получили", - рассказывает Евгений.
Также общество "Другой Кенгарагс" подало в РД проект по реконструкции сквера на пересечении улиц Прушу и Маскавас, где когда-то находился кинотеатр "Маскава". Сейчас там находится продуктовый магазин. Этот проект упомянула в разговоре с RUS TVNET и Мария Красовска.
Евгений отмечает, что им удалось получить финансирование для проекта не сразу. Заявку на финансирование общество подавала несколько раз. В последний раз - в этом году. Хотя заявка снова не прошла конкурс на финансирование (так как другой проект набрал больше голосов), РД все-таки решила обратить внимание на это проект и выделить на него бюджет.
"Сквер практически не ремонтировался с того времени. Это место находится в самом центре района, там ежедневно проходит большое количество людей. Это место может стать миницетром района", - говорит Евгений.
Мария Красовска добавила, что это место можно превратить в уютный и атмосферный квартал для жителей района, где будут проводиться различные мероприятия.
Стоит отметить, что и в Facebook-группе пункта Московского форштадта жители также публиковали посты и интересовались судьбой этого сквера.
Нужно больше активных жителей
Координатор РД Мария Красовска хоть и отмечает активность жителей Кенгарагса, Румбулы и Дарзини, все же призывает больше жителей присоединяться к районным обществам.
"Хочется, чтобы больше людей присоединялись и предлагали свои идеи. Кто, как не люди, живущие здесь, знают, что нужно этому району", - говорит она.
Например, в районном обществе "Другой Кенгарагс" 38 человек, но представитель общества объясняет, что реально активно занимаются инициативами только 3 человека.
"Очень сложно поднять людей, чтобы они что-то делали. Такая тенденция присутствуют, люди хотят приходить на все готовое и никто не хочет принимать участие в инициативах", - говорит он.
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