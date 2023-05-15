Фото ⟩ Победы и пожелания жителей Кенгарагса: от биотуалетов до культурного квартала

Пост с Facebooka о киновечере в Кенгарагсе в 2022 году Фото: Facebook/ скрин/ группа Maskavas forštates punkts

В этом году также планируется организовывать различные мероприятия для рижан.

Не все так гладко

Несмотря на то, что координаторы РД активно сотрудничают с жителями и в районах появляются все новые удобства для рижан, не все предложения и жалобы рассматриваются и решаются в быстрые сроки, а представители районов с небольшим количеством жителей чувствуют себя обделенными.

Так, например, председатель Общества развития Румбулы Артис Силиньш рассказал RUS TVNET, что район не получает от РД достаточной поддержки, что связано с небольшим количеством населения здесь.

"Наша проблема в том, что у нас очень мало жителей - из них очень многие просто снимают квартиры и не хотят вмешиваться в жизнь района. Мы сотрудничаем с думой, но из-за того, что нас мало, нет поддержки в развитии нашего района. Очень часто нам просто не отвечают. Такое чувство, что всем все равно", - говорит он.

Силиньш отметил, что с координатором РД Марией Красовской у общества хорошая коммуникация, но чаще всего стоит вопрос финансирования.

"Мы можем хотеть много, но когда стоит выбор между нами или, например, Кенгарагсом, где значительно больше жителей, как вы думаете, куда они направят деньги?" - делится он.

"Мы чувствуем себя обделенными", - добавляет представитель районного общества Румбулы.