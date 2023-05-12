В Лиепае из-за проваленных проверок латышского отстранены 15 учителей

Представитель Инспекции здравоохранения Ивета Балоде сообщила, что в начале апреля инспекция запросила у семейных врачей этих воспитателей медицинские документы и что были начаты три отдельные проверки, результаты которых можно будет узнать в начале июня. В ходе проверок врачи и специалисты инспекции изучают записи о посещении пациентов, жалобы на здоровье, направления на обследования и их результаты.

Других заявлений о подозрительных случаях заболевания учителей в инспекцию пока не поступало.

Как работает школа?

Отсутствие педагогов существенно не сказалось на процессе обучения. "Хорошая новость в том, что школа работает, вместо педагогов, находящихся на больничном, мы нашли нового учителя, так что процесс обучения продолжается", - сказал Юрс.

Другая ситуация - в 3-й основной школе, директор которой признал, что им трудно найти преподавателя математики. "Найти человека, особенно в мае, когда скоро экзамены, практически невозможно", - сказал он.

В Управлении образования заявили, что нехватка 15 учителей при общем количестве примерно в 800 педагогов в городе - это не так уж и много, поэтому нет оснований считать ситуацию чрезвычайной.