В Лиепае из-за проваленных проверок латышского отстранены 15 учителей

Поскольку педагогам в Латвии нужно сдавать экзамен на знание государственного языка, в Лиепае полностью или временно работу потеряли 15 учителей. Некоторые из них длительное время находятся на больничных, и Инспекция здравоохранения оценивает действительность выданных им справок о нетрудоспособности, сообщает LSM.lv. Однако на учебный процесс в школах это не повлияло - на место отстраненных учителей были найдены другие педагоги, и ни один урок по этой причине не отменен.
В Лиепайской 3-й основной школе, где обучение ведется билингвально, с проверками на знание латышского не справились семь педагогов.
"Отстранены от работы три учителя, им дано время до 5 июля на повышение уровня владения латышским языком. К сожалению, еще четыре учителя 28 апреля уволились, так как приняли решение, что лучше вообще не работать в школе, чем немного поучиться", - сказала директор лиепайской школы Галина Скоробогатова.
Тот же путь выбрали четыре учителя в 7-й средней школе Лиепаи. "Начался естественный процесс отсеивания. С людьми, которые открыто заявили, что не смогут [сдать экзамен], мы расторгли трудовые отношения", - сказал директор Лиепайской 7-й средней школы Павел Юрс.
Также работы из-за проверки лишилась воспитатель дошкольного образовательного учреждения Liesmiņa.
Подозрение о фиктивной болезни
Трое учителей 7-й школы все еще не сдали экзамены, а двое из них уже долгое время находятся на больничных. Долговременное отсутствие подчиненных показалось директору учебного заведения подозрительным, поэтому он попросил Инспекцию здравоохранения оценить обоснованность выдачи педагогам больничных листов. "Эти трое учителей злоупотребили, в моем понимании, лазейками закона, то есть вместо того, чтобы сдать тест - знать латышский это само собой разумеется, а тест абсолютно несложный - они выбрали путь, который называется больничным листом", - пояснил Юрс.
Представитель Инспекции здравоохранения Ивета Балоде сообщила, что в начале апреля инспекция запросила у семейных врачей этих воспитателей медицинские документы и что были начаты три отдельные проверки, результаты которых можно будет узнать в начале июня. В ходе проверок врачи и специалисты инспекции изучают записи о посещении пациентов, жалобы на здоровье, направления на обследования и их результаты.
Других заявлений о подозрительных случаях заболевания учителей в инспекцию пока не поступало.
Как работает школа?
Отсутствие педагогов существенно не сказалось на процессе обучения. "Хорошая новость в том, что школа работает, вместо педагогов, находящихся на больничном, мы нашли нового учителя, так что процесс обучения продолжается", - сказал Юрс.
Другая ситуация - в 3-й основной школе, директор которой признал, что им трудно найти преподавателя математики. "Найти человека, особенно в мае, когда скоро экзамены, практически невозможно", - сказал он.
В Управлении образования заявили, что нехватка 15 учителей при общем количестве примерно в 800 педагогов в городе - это не так уж и много, поэтому нет оснований считать ситуацию чрезвычайной.
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