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Видео ⟩ За занавесом: руководство Украины нужно стереть с лица земли
Фрагмент пропагандисткой программы Фото: Pilt videost
LETA
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На прошлой неделе российские пропагандисты наконец-то получили долгожданный внешний катализатор своей идеологической словесной войны. А именно, в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Лучший подарок для кремлевских идеологов - различных политологов, военных экспертов, публицистов и прочих сторонников "правильной" позиции - трудно себе представить. Конечно, сразу было объявлено, что удар беспилотников по Кремлю нанес Киев, а приказ ударить отдавали США.

Теперь у России окончательно развязаны руки

Пропагандисты кричали, что произошедшее было нападением на президента России Владимира Путина с целью его убийства, хотя общеизвестно, что Путин не находится в Кремле постоянно.

Также кремлевские идеологи подчеркнули, что после этой атаки Украину следует считать террористическим государством, а ее президент Владимир Зеленский стал легитимной мишенью. Практически все штатные "говорящие головы" на ТВ заявили, что все политическое и военное руководство Украины должно быть стерто с лица земли. 

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Также неоднократно повторялись слова пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия ответит на эту атаку беспилотников тогда и таким образом, как сочтет нужным.

Пропагандисты, разумеется, призывали к "очень жесткому и быстрому ответу". Военные с нескрываемой радостью заявляли, что эта атака развязала руки России, и теперь применение ядерного оружия больше не является табу.

То есть ядерный удар по Киеву был бы вполне оправдан. При этом все пропагандисты подчеркивали, что, если мы не ответим, то Запад поймет, что красных линий у нас нет, и они могут делать все, что хотят.

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева даже заявила, что Запад не поверит, что Россия вообще способна применить ядерное оружие, если она не сделает этого сейчас.

Также приглашенные Кремлем бойцы идеологического фронта многозначительно говорили о том, что украинцы готовят провокации в самопровозглашенной Приднестровской Республике, которая по сути является оккупированной Россией территорией Молдавии. Различные политологи высказывали мнение, что украинцы и недружественный Запад сделают все, чтобы под прикрытием украинской войны создать проблемы для России в Приднестровье.

Безусловно, россияне не упустили из виду и законодательное признание Верховной Радой Украины термина "рашизм" принятием постановления "Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических".

Идеологи тут же заявили, что русские как борцы с фашизмом и победители во Второй мировой войне в принципе не могут иметь никакого отношения е термину "рашизм", потому что русский народ является по своей природе освободителем.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

В то же время ясно, что "охота на ведьм" в самой России будет продолжаться с нарастающей силой. Пропагандисты, особенно скандально известный российский депутат Госдумы, генерал в отставке Андрей Гурулев, заявили, что беспилотники были запущены с окраин Москвы, что подтверждает существование в России диверсионных групп, состоящих из завербованных украинцами оппозиционеров.

Кремлевские идеологи уверенно говорят российским телезрителям, что вся российская оппозиция действует от имени украинцев и должна быть устранена. К тому же искоренение "вредных элементов" должно начинаться с вузов и деятелей культуры.

То, что это не пустые слова, подтверждает арест в минувшую среду российского режиссера Евгении Беркович. И хотя пропагандисты на эту тему снова молчали, будто воды в рот набравши (как и в случае с оглашением приговора суда оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе), российская оппозиция в эмиграции весьма взволнована.

Беркович обвинили в поддержке терроризма, ссылаясь на поставленный два года назад спектакль "Финист ясный сокол", повествующий о женщине, влюбившейся в исламского террориста и отправившейся в Сирию. Следует отметить, что в 2022 году этот спектакль получил несколько наград Российского театрального фестиваля и Национальной театральной премии "Золотая маска", в том числе как лучшая драматургическая работа.

Операция под фальшивым флагом?

Сказанное кремлевскими идеологами свидетельствует только об одном: если бы этой атаки не было, ее надо было бы выдумать.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Надо сказать, что Зеленский категорически отрицал причастность Украины к атаке беспилотников. Разумеется, и госсекретарь США Энтони Блинкен отрицает любую ответственность США за случившееся.

Между тем советник Зеленского Михаил Подоляк написал в твиттере: "Относительно дронов над Кремлем. Все предсказуемо... Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем". Во-первых, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории России. Зачем? Это не решает никакой военной задачи. В то же время такие заявления со стороны России дают ей основания оправдать свои атаки по гражданским. Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках РФ. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления", - подчеркнул Подоляк.

Он также констатировал потерю силового контроля над страной со стороны "клана Путина", хотя в Кремле постоянно заявляли о своем тотальном контроле над воздухом.

Международная пресса и политологи обсуждают, может ли являться и в какой степени атака беспилотников "операцией под чужим флагом", то есть операцией, в которой виновная сторона пытается возложить ответственность за инцидент на противника. С одной стороны, есть много аргументов в пользу того, что операцию беспилотников провела сама Россия, с другой стороны, многие эксперты считают, что атака беспилотников на такой символ, как Кремль, является слишком большим ударом по власти Путина, чтобы быть инсценированной самой Россией.

Газета Financial Times пишет, что подчеркнутое Кремлем право на месть заставляет многих аналитиков думать, что атаки могла осуществить сама Россия. Но другие эксперты полагают, что этот инцидент глубоко негативно высвечивает российский аппарат безопасности и его способность защищать себя, что является основной опорой 23-летнего правления Путина.

"У меня есть сомнения по поводу операции под фальшивым флагом, потому что политический ущерб Путину огромен", - заявил газете высокопоставленный западный дипломат. Газета сравнивает инцидент прошлой недели со взрывами газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года, которые также вызвали шквал теорий о том, кто виноват.

Между тем американский историк Тимоти Снайдер, специализирующийся на истории Центральной и Восточной Европы, Советского Союза и холокоста, пишет: "Я думаю, что наиболее вероятный сценарий таков, что российское государство инсценировало этот инцидент как ложное оправдание военных преступлений в Украине."

Снайдер также задает риторический вопрос, зачем России такая атака? И сам дает ответ - попытаться объединить русских для поддержки войны и заявить, что Россия - настоящая жертва и ей позволено делать все, что она хочет. "Российское пропагандистское телевидение использовало этот инцидент, чтобы призвать к действиям по борьбе с военными преступлениями.

Бывший президент России Дмитрий Медведев призывал к убийству президента Украины. На следующий день после атаки пресс-секретарь российского президента сказал, по сути, то же самое, но менее дикими словами: это дает нам право "отомстить" Украине. Другими словами, идея состоит в том, чтобы переформулировать посыл так, чтобы Путин и Россия стали жертвами", - говорит Снайдер.

Никакой пользы для Украины

Снайдер также считает, что никакой пользы от такой операции Украина не получила бы, но потери были бы очень велики, поскольку союзники уже отказываются поставлять оружие в достаточном количестве, опасаясь ударов по России.

"Такая громкая атака со стороны Украины тем самым нанесет ущерб Украине, уменьшив вероятность того, что они получат припасы, необходимые им для победы в войне и прекращения убийств в их собственной стране.

Вопрос о мотивах украинцев возвращает нас к русским. (..) Даже если предположить, что украинцы лгут и неверно оценивают свои интересы, могут ли они наслать беспилотники на Кремль? Это маловероятно. Москва мобилизовала ПВО, а Кремль, вероятно, является самым усиленно охраняемым пространством.

Это позволяет думать, что люди, запустившие беспилотники над Кремлем, - это те же люди, которые отвечают за ПВО. Поэтому, когда мы спрашиваем о возможностях Украины, мы снова возвращаемся к русским", - говорит Снайдер.

Он приводит еще одну причину, по которой Россия может быть виновата в атаке беспилотника. А именно, 9 мая в Москве и по всей России должны были пройти привычные шествия, посвященные победе Красной Армии в Великой Отечественной войне.

Традиционно россияне несут фотографии родственников, сражавшихся и погибших на той войне. В настоящее время в Украине погибло ужасающее количество молодых российских мужчин. Если россияне, шествующие 9 мая, будут нести фотографии мужчин, погибших на этой войне, ситуация может выйти из-под контроля, считает Снайдер. По его мнению, русские могли бы посмотреть друг на друга и понять, какой ущерб им нанес их лидер. Поэтому российские власти поспешно отменили шествия 9 мая, а нападение на Кремль - отличный повод и оправдание для этого.

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) предполагает, что Россия, возможно, организовала эту атаку, чтобы подчеркнуть экзистенциальную угрозу для российских граждан и подготовиться к более широкой мобилизации. ISW, как и Шнайдер, считает, что Кремль использует инцидент с дронами для отмены торжеств 9 мая.

Фото: MAF

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