Видео ⟩ За занавесом: руководство Украины нужно стереть с лица земли

То, что это не пустые слова, подтверждает арест в минувшую среду российского режиссера Евгении Беркович. И хотя пропагандисты на эту тему снова молчали, будто воды в рот набравши (как и в случае с оглашением приговора суда оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе), российская оппозиция в эмиграции весьма взволнована.

Беркович обвинили в поддержке терроризма, ссылаясь на поставленный два года назад спектакль "Финист ясный сокол", повествующий о женщине, влюбившейся в исламского террориста и отправившейся в Сирию. Следует отметить, что в 2022 году этот спектакль получил несколько наград Российского театрального фестиваля и Национальной театральной премии "Золотая маска", в том числе как лучшая драматургическая работа.

Операция под фальшивым флагом?

Сказанное кремлевскими идеологами свидетельствует только об одном: если бы этой атаки не было, ее надо было бы выдумать.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Надо сказать, что Зеленский категорически отрицал причастность Украины к атаке беспилотников. Разумеется, и госсекретарь США Энтони Блинкен отрицает любую ответственность США за случившееся.