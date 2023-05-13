Видео ⟩ За занавесом: руководство Украины нужно стереть с лица земли

На прошлой неделе российские пропагандисты наконец-то получили долгожданный внешний катализатор своей идеологической словесной войны. А именно, в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Лучший подарок для кремлевских идеологов - различных политологов, военных экспертов, публицистов и прочих сторонников "правильной" позиции - трудно себе представить. Конечно, сразу было объявлено, что удар беспилотников по Кремлю нанес Киев, а приказ ударить отдавали США.
Теперь у России окончательно развязаны руки
Пропагандисты кричали, что произошедшее было нападением на президента России Владимира Путина с целью его убийства, хотя общеизвестно, что Путин не находится в Кремле постоянно.
Также кремлевские идеологи подчеркнули, что после этой атаки Украину следует считать террористическим государством, а ее президент Владимир Зеленский стал легитимной мишенью. Практически все штатные "говорящие головы" на ТВ заявили, что все политическое и военное руководство Украины должно быть стерто с лица земли.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Также неоднократно повторялись слова пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия ответит на эту атаку беспилотников тогда и таким образом, как сочтет нужным.
Пропагандисты, разумеется, призывали к "очень жесткому и быстрому ответу". Военные с нескрываемой радостью заявляли, что эта атака развязала руки России, и теперь применение ядерного оружия больше не является табу.
То есть ядерный удар по Киеву был бы вполне оправдан. При этом все пропагандисты подчеркивали, что, если мы не ответим, то Запад поймет, что красных линий у нас нет, и они могут делать все, что хотят.