Как удивить свою маму? Каждая мама заслуживает чуда!

Паула Мария Яншевица, которая видела это представление в Ergo Arena в Гданьске, делится своими впечатлениями: «Арена гудела от нетерпения в ожидании шоу. Огромное надувное яйцо посреди сцены усиливало нетерпеливое ожидание. Название шоу "OVO" переводится с португальского языка как "яйцо", и на сцене яйца были в каждом углу. Божья коровка, играющая в шоу большую кокетку, с ее непонятным языком и изменением тональности, напоминала телепузика. Утонченный язык насекомых стал понятным каждому благодаря выразительным изменениям тона, языку тела и шуткам, передаваемым ими. Иногда казалось, что настоящие полки насекомых захватили сцену, благодаря превосходным, тщательно изготовленным костюмам и невероятно талантливым и почти сверхъестественным движениям тел артистов. Это был цирк в самом буквальном смысле слова, и радует, что создатели шоу не оставили в стороне саму сущность циркового представления».