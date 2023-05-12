Как удивить свою маму? Каждая мама заслуживает чуда!

Паула Мария Яншевица рассказывает, что в шоу были впечатляющие трюки, романтический полет светлячков, жонглирование и комичные насекомые, которые вызывали широкий спектр эмоций у зрителей.
«Радует, что в наше время, когда все популярнее становятся перформансы и яркая сценография, Cirque du Soleil смог сохранить свои корни и не создавать шоу, полное только ярких спецэффектов, но продолжить искусство и традиции цирка, которые развиваются уже несколько веков. Этот цирк никогда не включал животных в свои представления и не планирует это делать в будущем, что является большим плюсом», - добавляет Паула Мария Яншевица.
Также и Ингу Акментиню-Смилдзиню, главу родительской организации "Mammamuntetiem.lv" и мать троих детей, представления этого цирка никогда не оставляют равнодушной. «Выступления Cirque du Soleil всегда такие, после которых болят ладони от громких аплодисментов», - улыбаясь говорит Инга Акментиня-Смилдзиня. Эти красочные шоу она оценивает очень высоко: «В них всегда присутствует роскошная сценография и профессиональное исполнение, и новое шоу 'OVO' на высоком уровне. Если вы еще не насладились талантами Cirque du Soleil, обязательно стоит пойти на представление, которое станет ярким приключением для всей семьи».
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите cirquedusoleil.com.
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