Пт, 12.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Как удивить свою маму? Каждая мама заслуживает чуда!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Фото: Publicitātes foto

 

Мама - одна из самых важных людей в нашей жизни. Ее любовь, поддержка и забота о семье бесценны. Каждая мама особенная и заслуживает самого лучшего. Однако, часто мамы в своей ежедневной суете не чувствуют себя достаточно оцененными.

Пришло время мамам отдохнуть и насладиться чудом! Воспользуйтесь специальным предложением до 14 мая! Купите билеты со скидкой 15%, используя код MAMMA.

Гастроли проходят в Arēna Rīga с 15 по 18 июня! Билеты распространяются в кассах Biļešu Serviss. Информация о бронировании для групп доступна по электронной почте rezervacijas@bilesuserviss.lv .

Через месяц с небольшим Cirque du Soleil посетит Arēna Rīga со своим новым шоу “OVO”.

Паула Мария Яншевица, которая видела это представление в Ergo Arena в Гданьске, делится своими впечатлениями: «Арена гудела от нетерпения в ожидании шоу. Огромное надувное яйцо посреди сцены усиливало нетерпеливое ожидание. Название шоу "OVO" переводится с португальского языка как "яйцо", и на сцене яйца были в каждом углу. Божья коровка, играющая в шоу большую кокетку, с ее непонятным языком и изменением тональности, напоминала телепузика. Утонченный язык насекомых стал понятным каждому благодаря выразительным изменениям тона, языку тела и шуткам, передаваемым ими. Иногда казалось, что настоящие полки насекомых захватили сцену, благодаря превосходным, тщательно изготовленным костюмам и невероятно талантливым и почти сверхъестественным движениям тел артистов. Это был цирк в самом буквальном смысле слова, и радует, что создатели шоу не оставили в стороне саму сущность циркового представления».

Паула Мария Яншевица рассказывает, что в шоу были впечатляющие трюки, романтический полет светлячков, жонглирование и комичные насекомые, которые вызывали широкий спектр эмоций у зрителей.

«Радует, что в наше время, когда все популярнее становятся перформансы и яркая сценография, Cirque du Soleil смог сохранить свои корни и не создавать шоу, полное только ярких спецэффектов, но продолжить искусство и традиции цирка, которые развиваются уже несколько веков. Этот цирк никогда не включал животных в свои представления и не планирует это делать в будущем, что является большим плюсом», - добавляет Паула Мария Яншевица.

Также и Ингу Акментиню-Смилдзиню, главу родительской организации "Mammamuntetiem.lv" и мать троих детей, представления этого цирка никогда не оставляют равнодушной. «Выступления Cirque du Soleil всегда такие, после которых болят ладони от громких аплодисментов», - улыбаясь говорит Инга Акментиня-Смилдзиня. Эти красочные шоу она оценивает очень высоко: «В них всегда присутствует роскошная сценография и профессиональное исполнение, и новое шоу 'OVO' на высоком уровне. Если вы еще не насладились талантами Cirque du Soleil, обязательно стоит пойти на представление, которое станет ярким приключением для всей семьи».

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите cirquedusoleil.com.

Приглашаем вас подписаться на #OVOCirque и #cirquedusoleil в социальных сетях:

Facebook | Twitter | Instagram | YouTube| TikTok

Facebook Messenger Telegram Whatsapp

Актуально

Наверх