Финляндия и Словакия потерпели поражения на старте ЧМ-2023

Финляндия - США 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

В "Нокиа-Арене" в финском городе Тампере сборная США одержала волевую победу над сборной Финляндии.

Счёт в матче открыли хозяева: первая шайба сборной Финляндии на турнире записана на счёт нападающего Теэму Хартикайнена. Во втором периоде США сравняли счёт благодаря шайбе Каттера Готье, а в заключительном игровом отрезке голами в составе американской сборной отметились Дрю О'Коннор и Алекс Так, оформиший дубль.

В следующем туре США сыграет с Венгрией (14 мая), а Финляндии предстоит матч с Германией (13 мая).

Словакия - Чехия 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Матч между этими сборными проходил в "Арене Рига" при 8 тысячах зрителей и завершился победой чешской сборной. Все шайбы в этом матче были заброшены в первом периоде.

Словаки открыли счёт на 5-й минуте благодаря голу Мартина Хромяка, но менее чем две минуты спустя Роман Червенка восстановил равновесие на табло. В середине первого периода словаки снова повели после гола Мислава Росандича, но затем Лукаш Седлак дважды поразил ворота соперника и впервые в матче вывел чехов вперёд (3:2).

В следующем туре Чехия сыграет с Казахстаном (14 мая), а Словакия встретится с Латвией (13 мая).

Напомним, сегодня в 20:20 на ЧМ-2023 пройдёт ещё два матча - в Тампере между собой сыграют Швеция и Германия, а в Риге состоится матче между сборными Латвии и Канады. За ходом этой встречи можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.