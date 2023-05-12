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Видео ⟩ Российский солдат сдается в плен украинскому беспилотнику

rus.tvnet.lv
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Российский солдат
Российский солдат Фото: Ekrānuzņēmums no video.

На драматических кадрах, которые были сняты в Бахмуте, видно, как российский военнослужащий сдается украинскому беспилотнику. По словам украинских СМИ, когда он сдавался в него стреляли российские солдаты.

На кадрах с дрона видно, как солдат уворачивается от взрывов, пока не поднимет руки.

Съемки производились подразделением 92-й механизированной бригады Украины под Бахмутом. В подразделении заявили, что российский солдат сдался.

"Он показывал жестами, что его убьют, если он попробует сдаться", - рассказывают украинские военные.

Горячая линия "Хочу жить" - официальный проект Украины, который позволяет российским военнослужащим заранее договориться о сдаче в плен на территории Украины.

Создатели горячей линии утверждают, что получают тысячи звонков в месяц.

Сдача в плен не была организована заранее по горячей линии, а произошла спонтанно, когда оператор дрона обнаружил, что солдат пытается подать сигнал о сдаче в плен.

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