Латвия потерпела разгромное поражение в первом матче ЧМ-2023

Сборная Латвии по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в первом матче чемпионата мира 2023 года.
Матч прошёл в "Арена Рига" при 9200 зрителей и завершился поражением латвийской сборной со счётом 0:6 (0:2, 0:2, 0:2).
Первый бросок в матче остался за сборной Латвии - Рудольф Балцерс в падении не смог переиграть канадского вратаря, а буквально в следующей контратаке Лоусон Круз поразил ворота Ивара Пунненова и открыл счёт на 52-й секунде матча. К пятой минуте счёт на табло был уже 0:2 в пользу сборной Канады - гол в свой актив записал Скотт Лоутон.
После этого в воротах сборной Латвии произошла замена - вместо Пунненова на лёд вышел Артур Шилов, который до конца периода смог сохранить свои владения нетронутыми. Во второй половине первого периода латвийские нападающие имели несколько возможностей размочить счёт, но подводила реализация.
Во втором периоде ситуация повторилась - канадцы вновь отправили две шайбы в ворота латвийской сборной. Сначала на 28-й минуте Андрис Джериньш оставил своих партнёров по команде в меньшинстве, чем и воспользовались соперники - гол в свой актив записал Маккензи Уигер. В оставшееся время латвийские хоккеисты активизировались, но удача снова была на стороне соперников - на 36-й минуте Самуэль Блэйс с острого угла отправил шайбу в ворота Шилова.
В заключительном игровом отрезке канадцы не изменили себе и снова отправили две шайбы в ворота Шилова. На этот раз счёт голам на чемпионате мира открыли Джозеф Велено и Джек Макбейн. В третьем периоде хорошие моменты размочить счёт были у Оскара Батни и Андриса Джериньша, который проверил на прочность перекладину канадских ворот.
В следующем туре Канада сыграет со Словенией (14 мая), а Латвии предстоит матч со Словакией (13 мая).
Швеция - Германия 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
В параллельном матче, который проходил в Тампере, сборная Швеции с минимальным счётом обыграла команду Германии. Единственную шайбу в начале третьего периода забросил Оскар Линдберг.
В следующем туре Швеция встретится с Австрией (14 мая), а Германии предстоит матч с Финляндией (13 мая).
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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