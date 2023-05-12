Латвия потерпела разгромное поражение в первом матче ЧМ-2023

Матч прошёл в "Арена Рига" при 9200 зрителей и завершился поражением латвийской сборной со счётом 0:6 (0:2, 0:2, 0:2).

Первый бросок в матче остался за сборной Латвии - Рудольф Балцерс в падении не смог переиграть канадского вратаря, а буквально в следующей контратаке Лоусон Круз поразил ворота Ивара Пунненова и открыл счёт на 52-й секунде матча. К пятой минуте счёт на табло был уже 0:2 в пользу сборной Канады - гол в свой актив записал Скотт Лоутон.

После этого в воротах сборной Латвии произошла замена - вместо Пунненова на лёд вышел Артур Шилов, который до конца периода смог сохранить свои владения нетронутыми. Во второй половине первого периода латвийские нападающие имели несколько возможностей размочить счёт, но подводила реализация.