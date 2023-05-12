Видео ⟩ В Золитуде более 20 пожарных несколько часов тушат большой пожар

Со второй половины дня в пятницу, 12 мая, более 20 пожарных пытаются потушить пожар на площади более 300 квадратных метров в Риге, на улице Золитудес, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов поступил в 14:52. На месте было установлено, что горит одноэтажный жилой дом площадью 40 кв. м, его крыша площадью 30 кв. м, а также примыкающая к нему хозяйственная постройка площадью 25 кв. м. Снаружи здания на площади 300 кв. м горели мусор и предметы обихода.
🇱🇻 Zolitūdes ielā izcēlies ugunsgrēks privātā dzīvojamā mājā.— BreakingLV (@breakinglv) May 12, 2023
Video: Anna Solovjova#Zolitude #Rīga #Latvija pic.twitter.com/kjo0F4QP6c
У расположенного рядом дома горели стена и беседка общей площадью 6 кв. м. Работе пожарных на месте происшествия сильно мешало то, что двор дома был загружен вещами, что также способствовало стремительному распространению пламени на близлежащие строения. В результате пожара пострадал один человек.
В работах по ограничению распространения огня работали более 20 пожарных и спасателей с шестью автоцистернами. Локализовать возгорание удалось спустя два часа работы.
В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются.
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