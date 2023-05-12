Видео ⟩ В Золитуде более 20 пожарных несколько часов тушат большой пожар

Вызов поступил в 14:52. На месте было установлено, что горит одноэтажный жилой дом площадью 40 кв. м, его крыша площадью 30 кв. м, а также примыкающая к нему хозяйственная постройка площадью 25 кв. м. Снаружи здания на площади 300 кв. м горели мусор и предметы обихода.

У расположенного рядом дома горели стена и беседка общей площадью 6 кв. м. Работе пожарных на месте происшествия сильно мешало то, что двор дома был загружен вещами, что также способствовало стремительному распространению пламени на близлежащие строения. В результате пожара пострадал один человек.

В работах по ограничению распространения огня работали более 20 пожарных и спасателей с шестью автоцистернами. Локализовать возгорание удалось спустя два часа работы.

В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются.