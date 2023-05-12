Пт, 12.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

ФОТО ⟩ Болельщики сборной Латвии радуются на улицах Риги

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

В пятницу, 12 мая, хоккейные болельщики собрались в центре Риги перед первой игрой чемпионата мира у отеля Radisson Blu Elizabete Hotel, чтобы встретиться с игроками сборной Латвии и сделать совместное фото.

Болельщиков латвийской сборной можно встретить и в других местах на улицах столицы в ожидании первого матча на чемпионате мира.

Напомним, в своём первом матче на ЧМ-2023 подопечные Харийса Витолиньша сыграют с Канадой. За ходом матча можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET. Начало игры в 20:20.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх