ФОТО ⟩ Болельщики сборной Латвии радуются на улицах Риги

В пятницу, 12 мая, хоккейные болельщики собрались в центре Риги перед первой игрой чемпионата мира у отеля Radisson Blu Elizabete Hotel, чтобы встретиться с игроками сборной Латвии и сделать совместное фото.
Болельщиков латвийской сборной можно встретить и в других местах на улицах столицы в ожидании первого матча на чемпионате мира.
Напомним, в своём первом матче на ЧМ-2023 подопечные Харийса Витолиньша сыграют с Канадой. За ходом матча можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET. Начало игры в 20:20.
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