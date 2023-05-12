ФОТО ⟩ Болельщики сборной Латвии радуются на улицах Риги

Болельщиков латвийской сборной можно встретить и в других местах на улицах столицы в ожидании первого матча на чемпионате мира.

Напомним, в своём первом матче на ЧМ-2023 подопечные Харийса Витолиньша сыграют с Канадой. За ходом матча можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET. Начало игры в 20:20.