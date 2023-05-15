ВИДЕО ⟩ Неудержимый Марко Регжа и четыре пенальти в матче "Метты"

"Рига" одержала очередную уверенную победу, обыграв на выезде "Лиепаю" со счётом 4:0.

Рижане вышли вперёд на 14-й минуте благодаря голу Марко Регжи. На 33-й минуте Микаэль Сойсало пробил в штангу ворот "Лиепаи" и первым на добивании снова оказался Регжа, который забил свой седьмой гол в нынешнем сезоне.

На 77-й минуте Сойсало всё-таки сумел записать гол себе в актив, забив прямым ударом со штрафного. Точку в матче на 90+3-й минуте поставил Райвис Юрковскис, которому ассистировал Эдуард Дашкевич.

В другом матче пятницы "Валмиера" и "Ауда" не смогли выявить победителя - 1:1. На гол Ника Дусалиева на 17-й минуте гости ответили точным ударом Дениса Мельника на 62-й минуте встречи.

В упорном матче победу одержала "Метта", которая обыграла "Тукумс" со счётом 3:2. Примечательно, что четыре из пяти голов в этой встрече были забиты с пенальти.