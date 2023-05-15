ВИДЕО ⟩ Неудержимый Марко Регжа и четыре пенальти в матче "Метты"

Завершился 12-й тур чемпионата Латвии по футболу. Предлагаем вам ознакомиться с главными событиями "Вирслиги".
"Рига" одержала очередную уверенную победу, обыграв на выезде "Лиепаю" со счётом 4:0.
Рижане вышли вперёд на 14-й минуте благодаря голу Марко Регжи. На 33-й минуте Микаэль Сойсало пробил в штангу ворот "Лиепаи" и первым на добивании снова оказался Регжа, который забил свой седьмой гол в нынешнем сезоне.
На 77-й минуте Сойсало всё-таки сумел записать гол себе в актив, забив прямым ударом со штрафного. Точку в матче на 90+3-й минуте поставил Райвис Юрковскис, которому ассистировал Эдуард Дашкевич.
В другом матче пятницы "Валмиера" и "Ауда" не смогли выявить победителя - 1:1. На гол Ника Дусалиева на 17-й минуте гости ответили точным ударом Дениса Мельника на 62-й минуте встречи.
В упорном матче победу одержала "Метта", которая обыграла "Тукумс" со счётом 3:2. Примечательно, что четыре из пяти голов в этой встрече были забиты с пенальти.
Уже на 3-й минуте в ворота "Метты" был назначен 11-метровый, который точно пробил Фаустас Степонавичюс. На 45-й минуте Лукас Вапне после навеса Мохамета Корреа отправил головой мяч в сетку ворот "Тукумса". На третьей добавленной к первому тайму минуте Вапне вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 57-й минуте Райвис Киршс с пенальти снова восстановил равновесие на табло, но всего семь минут спустя за нарушение на Вапне был назначен ещё один пенальти, который точно пробил Корреа.
RFS без сюрпризов легко обыграла "Елгаву" - 4:0. Дублем в составе победителей отметился Андрей Илич, ещё по голу в ворота соперника отправили Дмитрий Зеленков и Алексей Голиянин.
В заключительном матче 12-го тура "Даугавпилс" прервал свою восьмиматчевую серию без побед, обыграв на выезде "Супер Нову" со счётом 4:0.
Гости вышли вперёд на 6-й минуте встречи благодаря голу камерунца Уильяма Муквелле. На 20-й минуте Давис Цуцурс удвоил преимущество "Даугавпилса", а на 31-й минуте Валерий Афанасьев довёл счёт до крупного. Точку в матче на 87-й минуте поставил Эрвин Пинаскин.
В 13-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 16-18 мая, "Ауда" на своём поле сыграет с "Ригой", "Тукумс" - с "Валмиерой", "Лиепая" - с RFS, "Супер Нова" - с "Елгавой", а "Даугавпилс" - с "Меттой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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