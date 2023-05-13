Послушай! ⟩ Вышла официальная песня ЧМ-2023

"Эта песня олицетворяет, насколько важны радость и общение с другими людьми в нашей повседневной жизни. Те же ценности применимы и к хоккею. Друзья и совместное времяпрепровождение придают смысл жизни как в детстве, так и во взрослой жизни", - говорится на сайте IIHF.