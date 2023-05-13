Послушай! ⟩ Вышла официальная песня ЧМ-2023

На официальном YouTube-канале Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) появилась официальная песня чемпионата мира этого года под названием We Live The Game ("Мы живём игрой").
На сайте IIHF указано, что автором официальной песни ЧМ-2023 стал американский музыкант Брайан Ален.
"Эта песня олицетворяет, насколько важны радость и общение с другими людьми в нашей повседневной жизни. Те же ценности применимы и к хоккею. Друзья и совместное времяпрепровождение придают смысл жизни как в детстве, так и во взрослой жизни", - говорится на сайте IIHF.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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