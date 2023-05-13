7 шайб от Швейцарии и победа Франции в овертайме

Франция - Австрия

Франция в упорном матче в овертайме оказалась сильнее сборной Австрии. Матч проходил в Тампере на стадионе "Нокиа-Арена" и завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

Счёт был открыт на последней минуте первого периода - в большинстве отличился Тим Бозон. Австрийцам удалось отыграться лишь в середине третьего периода. Гол в большинстве забил Томас Раффль. Победный гол в овертайме на счету Флорьяна Шакиашвили.

Следующий матч французы сыграют со сборной Дании 14 мая, а сборная Австрии встретится со шведами 14 мая.

Швейцария - Словения

Швейцария в "Арене Рига" разгромила команду Словении - 7:0 (2:0, 1:0, 4:0).

Дублем в составе победителей отметился нападающий "Колорадо" Денис Мальгин. Также по шайбе забросили Янис Мозер, Нино Нидеррайтер, Калвин Туркоф, Марко Миранда и Кристоф Берчи.

В следующем матче сборная Швейцарии встретится со сборной Норвегии 14 мая, а словенцы в следующем матче в тот же день сыграют против канадцев.

Напомним, сегодня пройдут ещё четыре матча - в 16:20 Венгрия сыграет с Данией, а Норвегия - с Казахстаном. Затем в 20:20 Германия скрестит клюшки с Финляндией, а Латвия попробует взять первые очки на ЧМ-2023 в матче против Словакии. За ходом этой встречи можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.