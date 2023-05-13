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Из-за аварии у Адажи полностью перекрыто Таллиннское шоссе

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Из-за аварии у Адажи полностью перекрыто Таллиннское шоссе, 13.05.2023
Из-за аварии у Адажи полностью перекрыто Таллиннское шоссе, 13.05.2023 Фото: twitter.com/LVceli

Около 4:35 утра в субботу, 13 мая, на мосту Гауя за Адажи произошло ДТП с участием двух грузовиков и трактора, из-за чего полностью перекрыто Таллиннское шоссе, сообщила Государственная полиция.

Авария произошла на автодороге A1 Рига - Айнажи.

В результате аварии лоб в лоб столкнулись два грузовика и трактор. По предварительной информации, в результате аварии пострадали три человека, двое из них госпитализированы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Движение на Таллиннском шоссе из-за аварии полностью перекрыто и может быть закрыто весь день, поэтому водителей призывают выбирать другие маршруты движения или искать объезды.

На трассе Рига - Саулкрасты место аварии можно объехать по Видземскому шоссе, далее по Валмиерскому шоссе и региональной автодороге Саулкрасты - Сея - Рагана. Возможен и более короткий объезд, но он ведет через густонаселенные Адажи.

В выходные дни, особенно в хорошую погоду, Таллиннское шоссе очень загружено, так как рижане едут отдыхать на море или в деревни, поэтому медленное движение и пробки на Таллиннском шоссе в Адажском крае могут возникать даже без ДТП. Карты дорожного движения показывают, что утром в субботу на шоссе вблизи места ДТП, а также на небольших дорогах и улицах Адажского края уже наблюдаются значительные пробки.

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