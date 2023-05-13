Казахстан невероятной победой стартовал на ЧМ-2023

Венгрия - Дания

Сборная Дании на стадионе "Нокиа-Арена" в финском городе Тампере обыграла команду Венгрии со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Счёт за четыре минуты до окончания первого периода открыл Николай Элерс. Во втором периоде датчане увеличили преимущество снова благодаря Элерсу. В третьей двадцатиминутке венгры отыграли одну шайбу благодаря Иштвану Шофрону, но Мортен Поульсен вновь довёл преимущество датчан до двух шайб, установив окончательный счёт.

Завтра, 14 мая, сборная Дании проведёт матч с Францией (16:20), а Венгрию ждёт матч с США (12:20).

Норвегия - Казахстан

Невероятный по накалу матч прошёл в "Арена Рига", где сборная Казахстана отыгралась с 0:2 в матче с Норвегией, а затем победила по буллитам - 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Норвегия уверенно начала встречу, оформив две шайбы к 10-й минуте матча - отличились Микаэль Хага и Оле Юлиан Хольм. Казахстан в первом периоде ответил шайбой Максима Мухаметова.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись забитыми шайбами - преимущество датчан увеличил Микаэль Хага, а у сборной Казахстана отличился Валерий Орехов. В третьем периоде Никита Михайлис точным броском позволил Казахстану перевести игру в овертайм, в котором командам не удалось выявить победителя. По буллитам точнее оказались хоккеисты Казахстана, забросившие две шайбы в шести попытках.

Завтра, 14 мая, Норвегия сыграет со Швейцарией (16:20), а Казахстан встретится с Чехией (20:20).

Напомним, сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 Германия скрестит клюшки с Финляндией, а Латвия попробует взять первые очки на ЧМ-2023 в матче против Словакии. За ходом этой встречи можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.