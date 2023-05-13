За день в ДТП пострадали 22 человека. Половина - велосипедисты и водители электроскутеров

Среди пострадавших было восемь велосипедистов, три водителя электроскутеров и два пешехода. Большинство из них пострадали в результате аварий в столице.

За вождение в состоянии опьянения были задержаны десять водителей. Семь человек находились в состоянии сильного опьянения, поэтому к ним применено уголовное наказание, предусматривающее конфискацию автомобиля или возмещение его стоимости.

За превышение скорости в пятницу составлен 201 протокол, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 438 протоколов.