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За день в ДТП пострадали 22 человека. Половина - велосипедисты и водители электроскутеров

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Вчера, 12 мая, в Латвии зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в авариях пострадали 22 человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Среди пострадавших было восемь велосипедистов, три водителя электроскутеров и два пешехода. Большинство из них пострадали в результате аварий в столице.

За вождение в состоянии опьянения были задержаны десять водителей. Семь человек находились в состоянии сильного опьянения, поэтому к ним применено уголовное наказание, предусматривающее конфискацию автомобиля или возмещение его стоимости.

За превышение скорости в пятницу составлен 201 протокол, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 438 протоколов.

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