Видео ⟩ В России в 50 км от границы с Украиной упали вертолет и самолет. Подозревают диверсантов

На распространенном в соцсетях видео видно, что вертолет взрывается в воздухе и огненным шаром вертикально падает вниз. Геолокация видео с падением вертолета позволяет предположить, что он упал в черте Клинцов или вблизи его юго-западной окраины.

На земле, по информации Baza и Mash, пострадала женщина - ее доставили в больницу с ожогами ног.

Что стало причиной падений, пока официально неизвестно. На любительском видео падения Ми-8 виден объект, похожий на ракету, который приближается к вертолету перед взрывом. Telegram-канал также предполагает, что это была ракета от зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Панцирь".

Собеседник ТАСС рассказал, что, по предварительным данным, вертолет упал из-за пожара двигателя. Что стало причиной пожара, пока не уточняется. По неподтвержденной версии, вертолет был сбит зенитной ракетой. Очевидцами опубликовано видео момента взрыва вертолета.