Видео ⟩ В России в 50 км от границы с Украиной упали вертолет и самолет. Подозревают диверсантов

Днем 13 мая в Брянской области России разбились военно-транспортный вертолет Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34, передает "Медуза". Экипажи обоих летательных средств - 4 человека - погибли.
На распространенном в соцсетях видео видно, что вертолет взрывается в воздухе и огненным шаром вертикально падает вниз. Геолокация видео с падением вертолета позволяет предположить, что он упал в черте Клинцов или вблизи его юго-западной окраины.
На земле, по информации Baza и Mash, пострадала женщина - ее доставили в больницу с ожогами ног.
Что стало причиной падений, пока официально неизвестно. На любительском видео падения Ми-8 виден объект, похожий на ракету, который приближается к вертолету перед взрывом. Telegram-канал также предполагает, что это была ракета от зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Панцирь".
Собеседник ТАСС рассказал, что, по предварительным данным, вертолет упал из-за пожара двигателя. Что стало причиной пожара, пока не уточняется. По неподтвержденной версии, вертолет был сбит зенитной ракетой. Очевидцами опубликовано видео момента взрыва вертолета.
"Русская служба Би-би-си" пишет, что, судя по видео в соцсетях, вертолет был сбит. От Клинцов до украинской границы - почти 50 км. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что вертолет мог быть сбит российскими же зенитчиками.
Как пишет "Подъем", на обломках вертолета видна красная звезда, а одна из лопастей повредила забор.
Самолет
Telegram-каналы "112" и "Осторожно, новости" сообщали, что в Брянской области могли упасть сразу два вертолета. Позднее выяснилось, что это был истребитель-бомбардировщик Су-34. Момент падения Су-34 тоже попал на видео.
Реакция
Как пишет Mash, к крушениям Ми-8 и Су-34 могут быть причастны диверсанты. В Клинцовском районе введен план "Перехват" для их поиска. Власти области пока официально не сообщали о введении плана.
Тем временем близкий к Минобороны РФ Telegram-канал "Рыбарь" пишет, что в Брянской области разбились два вертолета Ми-8 и один Су-34. Военные Telegram-каналы сообщают, что всего были сбиты два вертолета и два самолета.
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